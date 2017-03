Trossero podría ser nexo entre jugadores y DT

Fotos GLORIA. El santafesino, de 63 años, obtuvo la Copa Libertadores y la Intercontinental 1984 con el "Rojo" de Avellaneda.

01/03/2017 -

El ex defensor Enzo Trossero, una de las glorias de Independiente, confirmó el interés de los directivos de sumarlo para trabajar en la institución y actuar como nexo entre ellos y el entrenador del conjunto de Avellaneda, Ariel Holan.

"El otro día me invitó Héctor ‘Yoyo’ Maldonado (secretario general de la Institución) a ver el amistoso frente a Quilmes. Me preguntaron si quería trabajar en el club y obviamente les dije que sí. Fue muy bueno que me llamara la CD", sostuvo el ex jugador en diálogo con el programa radial "Muy Independiente".

"También hablé con Holan. Vamos a ver qué hablamos los próximos días, me gustaría ser un nexo entre CD y cuerpo técnico. Imagino que los dirigentes se van a tomar unos días y después volveremos a conversar para ver qué es lo que quieren", desarrolló.

Sobre la posibilidad de convertirse en el DT del equipo ante eventuales malos resultados, el santafesino de 63 años fue claro y afirmó: "Firmaría una cláusula que dice que no puedo ser técnico del club, para que no se generen suspicacias".

Consultado respecto al éxodo de futbolistas de experiencia en este mercado de pases, Trossero expresó: "Indudablemente algunos jugadores no aguantaban la presión, por eso prefirieron irse".

Por otra parte, y ante la opción concreta de que no vuelva el fútbol oficial, el equipo conducido por Holan ya programó dos partidos amistosos para esta semana, ante Nueva Chicago hoy y el sábado ante Chacarita, ambos en el Estadio Libertadores de América. Distintos integrantes del plantel confirmaron que acatarán el paro de Futbolistas Argentinos Agremiados hasta que se regularice la deuda.