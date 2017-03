Para economistas aún es prematuro decir que terminó la recesión

01/03/2017 -

Los economistas señalaron ayer tras la sentencia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que "terminó la recesión" de la economía argentina, que aún la gente no va a sentir los efectos de esa situación.

El primero en abrir el paraguas en relación con los dichos del ministro fue el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, perteneciente al Frente Renovador, quien dijo: "Ojalá tenga razón (por Dujovne) y que realmente la economía vuelva a crecer. Evidentemente hay algunos indicadores de un cierto crecimiento. Personalmente, yo lo veo más ligado a los efectos del blanqueo. Una pequeñísima parte, pero importante al fin, está yendo a bienes registrables: inmuebles y automóviles. Ésas son las cosas que están moviendo el mercado en las últimas semanas".

"Cuando se sale de la recesión, no es tan fácil que la gente lo sienta; recién a partir de un crecimiento más alto, del 6% o 7%, se nota", destacó en declaraciones radiales.

En el mismo sentido se expresó Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. Consultado por el diario La Nación sostuvo que si bien "no caemos más", afirmar que salimos de la recesión es "un tanto apresurado".

"Es verdad que la economía comenzó a recuperarse, pero sobre el terreno perdido durante gran parte de 2016. Desde septiembre que llevamos cuatro cuatros meses de recuperación; a este ritmo probablemente sí se salga de la recesión en los próximos meses".

Spotorno destaca: "La economía viene estancada desde 2011, lo que ocurre en el medio son fluctuaciones dentro de la tendencia de estancamiento de mediano plazo. La clave es si vamos a salir o no. Mi perspectiva es que sí. Pero si me preguntás: ‘¿Ya salimos?’, la respuesta es no". "Más allá del tema técnico, la economía está en un proceso de recuperación. El debate tiene que estar en la intensidad del crecimiento", afirma Gabriel Zelpo, economista de Elypsis. Atribuye la recuperación a las buenas campañas agrícolas y confía en que la magnitud de la obra pública presupuestada tenga efecto multiplicador en el consumo.