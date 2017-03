Aseguran que Sala no tiene "ninguna lastimadura"

Fotos SUCESO. Milagro Sala nunca intentó autoagredirse.

01/03/2017 -

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, Raúl García Goyena, aseguró que Milagro Sala "no tiene ninguna lastimadura", porque el supuesto intento de autoagresión con una tijera dentro del penal de Alto Comedero, donde permanece detenida desde el 16 de enero de 2016, "no existió".

"En esencia, no pasó nada", subrayó Goyena. El funcionario remarcó que el intento de Sala de clavarse una tijera en el abdomen "no existió", y que la líder de la Tupac Amaru "no tiene ninguna lastimadura".

El secretario del gobierno de Gerardo Morales contó lo sucedido dentro del penal de Alto Comedero: "El miércoles, durante el horario de visitas, una interna le reclamó a la familia de Milagro Sala porque ocupaban la mayoría de los espacios de esparcimiento", relató.

Tras ese reproche, según contó el funcionario, "Milagro Sala plantea que ella quería denunciar a esta interna" y, ante el director del penal, "manifiesta que esta interna es una desagradecida, porque había entrado a la red de organizaciones sociales con ella, le había dado casa y trabajo".

Sala, finalmente, desistió de denunciar a su compañera de penal -dijo Goyena- quien explicó que "cuando va a verla el director del penal, Milagro Sala estaba con una tijera, porque estaría haciendo lo que hacen las internas, que tienen tijeras y agujas de tejer, deja la tijera a un costado y va a ver al director, no pasa nada".