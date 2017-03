Fotos Por facilidades fiscales que otorga Uruguay cada vez más argentinos sacan la residencia en ese país

Cada vez son más los adultos mayores de buen poder adquisitivo que sacan la residencia fiscal uruguaya. La tentación es que el Gobierno charrúa ofrece a inversores particulares argentinos radicarse en ese país con una exención de cinco años a las ganancias financieras de fuente extranjera. Por lo tanto, no necesitan adherirse al blanqueo, ya que allí no existe el impuesto a los bienes personales. Durante el año pasado la Cancillería otorgó residencias a 3401 argentinos, sobre un total de 8098 dadas, y en enero pasado a otros 128, sobre un total de 305. Pero aún quedan 1835 argentinos con solicitudes pendientes, sobre un total de 5919. El diputado nacionalista Jaime Trobo hizo sendos pedidos de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y al de Interior para saber "por qué razón, cuando se solicita información al teléfono 17707, se indica que hasta 2018 no hay citas y ni siquiera hay abierto un registro de solicitudes para esa fecha", señaló Trobo en declaraciones al diario El País. La condición que ponen para dar la residencia es permanecer un mínimo de 183 días al año, tener un inmueble de al menos u$s 1,8 millón o una empresa valuada desde u$s 5 millones, según las disposiciones oficiales. También Paraguay ofrece beneficios impositivos, pero aprovechan más los ciudadanos adinerados de provincias limítrofes.