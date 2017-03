Sergio Marchi le puso más dudas al ratificar el paro

Fotos SINDICATO. El titular de FAA no da marcha atrás en su posición.

01/03/2017 -

El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, ratificó ayer el paro de jugadores si no aparece el dinero para pagarles las deudas en la mayoría de los clubes, por lo que la reanudación del torneo de Primera División previsto para el 3 de marzo, es aún incierto.

"En estas condiciones, el fútbol no va a volver. Se acordaron tarde los dirigentes de arreglar la deuda con los jugadores; la solución es tardía, por eso creemos que el fútbol arrancará el 10 de marzo", señaló Marchi en diálogo con Radio Télam.

"Lo venimos sosteniendo hace dos meses. Hay una cesación de pagos muy profunda y me llama la atención la indolencia e irresponsabilidad de un grupo de dirigentes que quieren que el fútbol arranque igual, aunque el club no pueda pagarle a sus empleados. Nosotros siempre les advertimos nuestra inquietud de la deuda y no le dieron la importancia. Hoy por hoy no arrancamos", declaró Marchi.

Marchi expresó que la plata que el Estado anunció que depositará en las próximas horas en la cuenta de la AFA, "no tiene que ir a los clubes sino que directamente la AFA se la tiene que dar a los futbolistas. Está demostrado que los clubes que reciben la plata, no se lo dan a los futbolistas de manera directa. Es una situación recurrente".

Marchi insistió con que la plata no pase por los clubes y sostuvo que "acá los futbolistas no están pidiendo aumentos ni nada, sino que les paguen lo que les deben. Los directivos o muchos de ellos son responsables de esto, ellos deberían ponerse al frente de esa negociación".

El fútbol de Primera División debería reanudarse el próximo fin de semana, mientras que la AFA programó el regreso de las categorías de ascenso para el 10 de marzo.