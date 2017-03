"Sería grave si Messi no podría jugar la final"

Fotos CASO. Messi está bajo proceso judicial y una legislación británica prohíbe el ingreso de personas en tal situación

El presidente de la Uefa (Unión Europea de Fútbol), el esloveno Aleksander Ceferin, sostuvo ayer que sería "grave" si el argentino Lionel Messi no pudiera jugar una hipotética final de la Liga de Campeones de fútbol el 3 de junio próximo en Cardiff, Gales, "por razones legales".

"Messi y Neymar tienen procedimientos abiertos (en España). Este año, la final de la Champions es en Cardiff. Imaginen si no los dejaran entrar allí. Sería un grave problema para nosotros si los jugadores de Inglaterra pueden viajar a cualquier lado, pero los de otros equipos no pueden ir allí", le dijo Ceferin a The New York Times, según consignó Ansa.

Messi y Neymar están bajo proceso judicial en España por evasión fiscal y una nueva legislación británica prohíbe el ingreso de personas en tal situación, como le sucedió recientemente a Serge Aurier, jugador de París Saint Germain de Francia,

"Para mi fue muy triste ver cómo a Aurier no lo dejaron entrar a Inglaterra. Esto será peor cuando el Brexit se instale", apuntó Ceferin.

"No tendríamos problema alguno si se prohibiera la entrada a un criminal. Pero si vemos que jugadores de fútbol no pueden entrar porque tienen algún tipo de procedimiento legal en curso. Simplemente nos plantearemos si deberíamos jugar los partidos de competición europea allí (en Gran Bretaña)", finalizó el máximo dirigente de la Uefa.