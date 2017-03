El Albo empató y abrochó la clasificación

Fotos INTENSIDAD. El juego mostró pasajes de rispidez, en los que se luchó más que intentar jugar. Dentro de ese contexto, Central Argentino hizo su negocio.

Central Argentino logró ayer un valioso punto en condición de visitante, al igualar sin goles ante Villa Unión, por la cuarta fecha de la Zona 9 del Torneo Federal C. El punto le permitió al equipo de Jorge Valoy, no solo mantener la punta y el invicto, si no también asegurar su clasificación a la siguiente fase, con dos fechas de anticipación. Lo lamentable fueron los incidentes registrados cerca del final del cotejo (ver abajo).

La primera media hora fue netamente favorable al local, pero se encontró con una estupenda labor del arquero Albo Luis Correa, que evitó una y otra vez la caída de su valla.

La más clara fue a los 10’, cuando Giménez sacó un fuerte remate y Correa lo desvió de gran manera, el rebote lo tomó Valdez, pero el ex golero de Villa volvió a responder de manera espectacular.

Y a los 24’ el travesaño salvó al Albo, tras un tiro libre de Acuña. En el rebote, Correa se lució: primero ante Pardi y luego ante Lazarte.

Recién a los 30’ pudo salir del asedio la visita y estuvo cerca de convertir. Rojas jugó la pared con Garrido, para quedar mano a mano con Adamo, pero su disparo lo contuvo el arquero.

A los 44’, un tiro libre de Romero inquietó a Adamo y a los 47’ llegó otra vez el equipo de Salvatierra, pero Correa volvió a brillar en un remate de Acuña.

El complemento tuvo menos ritmo. El intenso calor hizo sus estragos en los protagonistas y bajaron los decibeles. Los cambios llegaron en el local con los ingresos de Rodríguez, Enzo Acuña y Ramos, y en la visita entraron Ricardo Abdo y Pablo Ledesma, con la intención de quedarse con los tres puntos.

En ese ida y vuelta, los dos tuvieron sus aproximaciones. Central Argentino con disparos de media distancias con Rojas, Garrido y Roldán, pero con la muy buena respuesta de Adamo, y Villa Unión llegó con poca claridad, aunque Valdez y Giménez tuvieron sus chances. Las chances claras estuvieron para el ‘Albo’ en ese momento del juego, con un disparo de López que descolgó Adamo y con un cabezazo de Valoy que casi abre el marcador.

El partido se hizo chato, con pocas luces, y a los 43 minutos se armó una trifulca entre ambas parcialidades, donde intervino la policía con balas de gomas, pedradas y corridas que duró 10 minutos.

En la reanudación, los dos equipos buscaron, pero el 0-0 no se cambió más. Central Argentino hizo su negocio, aunque regaló la primera media hora de juego donde le salvó las "papas" el seguro Luis Correa, y con el empate, logró su primer objetivo.

Villa Unión hizo el gasto, no lo supo ganar, y sigue con vida pese al 0-0 final.