El arquero Luis Correa, titular improvisado, cumplió con la ley del ex y fue una muralla inquebrantable

Fotos IMBATIBLE. Correa respondió muy bien cada vez que le tocó intervenir.

01/03/2017 -

Sin lugar a dudas, la gran figura del partido fue Luis Correa, arquero de Central Argentino y ex Villa Unión. Lo curioso es que no iba a ser titular, pero ante los problemas particulares que le surgieron a Rodrigo Cervetti (viajó de urgencia a su Córdoba natal) tuvo su chance y no la desaprovechó.

"Lo importante era no perder, seguir con el invicto y el arco en cero. Hicimos un planteo para ganarlo pero no se pudo, era importante no perder para clasificar. Por suerte se nos dieron las cosas y nos vamos contentos por el punto que nos llevamos. No se nos dieron las cosas en el primer tiempo, pero mejoramos en el segundo", reflexionó Correa, sobre el desarrollo del juego, en diálogo con El Clásico de Radio Panorama.

Consultado sobre las cosas que pasaron por su cabeza al enfrentar a su ex club, comentó: "Fue difícil, tuve muchas sensaciones encontradas. Me fui de aquí de la mejor manera, siempre dije que estuve agradecido a ellos porque me brindaron todo en el año que estuve. Vine con la idea de concentrarme al 100% en el juego y por suerte me salieron bien las cosas".

Correa descartó que Central Argentino se relaje. "Ahora estamos más tranquilos para trabajar, pero esto todavía no terminó. Quedan dos fechas y es muy importante terminar primeros en el grupo por la ventaja que vamos a tener. Ahora se viene Talleres en la cancha nuestra y será un rival difícil porque ellos se juegan también cosas importantes", señaló.