Eleonora Wexler siente que transmite lo prohibido desde la telenovela de Telefé

01/03/2017 -

Eleonora Wexler arrancó este año con el protagónico de varias escenas súper hot junto a Federico Amador, en "Amar después de amar" , y al ser consultada sobre si alguna vez se "confundió" sentimentalmente con un compañero de trabajo, la actriz confesó que "he tenido confusiones, sí, pero no prosperó la relación".

"Creo que lo que gusta es que transmito algo de lo prohibido, y lo fuerte que hay en las escenas, y que esto coincidió con las fotos que hice para una campaña", indicó con respecto a la pareja ficcional que realiza con Amador.

"Federico fue un enorme compañero de trabajo, un señor. Al momento de hacer las escenas todo es cero sexy y cero pensamiento pecaminoso. Estás rodeada de gente, tenés dos cámaras, microfonista, te están viendo todos afuera del estudio, porque están la continuista, el director, el que chequea sonido, el que chequea la escena", detalló en una entrevista con Catalina Dugli para su ciclo radial "Agarrate Catalina".

"Antes de hacer la escena, lo hablamos, quedamos de acuerdo en qué hacemos, nos ponemos así, la pierna más arriba, tapale la bombacha más al costado. No hay ningún estado de relajación", insistió.

Además, Wexler indicó que "todos tenemos ropa interior sí o sí, hay unas siliconas para sentirse más tapada, la intimidad es ficticia".

Por último contó la reacción de su hija frente a escenas de este tipo: "Me dice ‘¡Qué asco esto, mamá, qué asco!’. Y bueno, no me comentó ni una sola palabra, y no me preocupa, creo que es inteligente, prefiere no tocar el tema, ella entiende que su mamá es actriz", reveló la actriz que transita su etapa de soltería luego de su separación. Por lo menos, no se dejó ver nuevamente en compañía masculina.

Por su parte, Erika Halvorsen, quien logró gran notoriedad en los medios gracias a "El hilo rojo", la película que narra la historia de amor entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña, sigue en ascendente exposición. Esta vez, junto a Gonzalo Demaría, se encarga de trazar lazos entre los protagonistas de Amar después de amar (Telefé).

En ese marco, admitió que se siente conmovida por las actuaciones de Eleonora Wexler y de Isabel Macedo en la telenovela, a quienes conoce más allá de este proyecto. "A mí me conmueve ver los trabajos de ellas, de hecho el otro día le mandé una nota de voz a Eleonora emocionada porque dije es la primera vez que yo me emociono con algo que viendo algo que escribí por la tele. Siempre uno se imagina la excelencia y después puede cumplirse lo que uno como autor imaginó o no. Esta vez, se cumplió", dijo respecto de la escenas de Eleonora.