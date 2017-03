Por su personaje en ADDA, hay chicas que invitan a salir a Delfina Chaves

01/03/2017 -

Delfina Chaves, la hermana de Paula Chaves, interpreta en Amar después de amar a Mía, una joven que durante su adolescencia tiene tendencias homosexuales. Y a raíz de eso, la actriz recibió varias propuestas de otras mujeres.

"Mi personaje está descubriendo sus gustos y por esas escenas me escribieron bastantes chicas. Me dijeron: ‘Che, Delfi, ¿te gustaría salir a tomar algo conmigo?’. Tantean qué onda", confesó en C5N. Y agregó: "Confunden la interpretación con la persona". Por último se explayó aún más sobre su personaje: "Mía se siente en una familia extraña. Yo siempre me hice muchísimas preguntas, la curiosidad está muy buena, por eso mi personaje prueba con chicas, ve qué onda, trata de acercarse, en ese punto yo me recuestioné a mí misma".l