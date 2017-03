Las cinco noticias destacadas para este miércoles

Fotos Las cinco noticias destacadas para este martes

Hoy 06:57 -

1 - Intendente catamarqueño se habría ahogado en el río Dulce

Antonio Córdoba, jefe comunal de Ancasti, pescaba con unos amigos cuando fue arrastrado por la corriente. Los especialistas sostienen que hallarlo con vida sería un milagro.

2 - Onofre Paz tildó a su hijo de "loco" y busca reemplazante

"Mi reacción fue porque no me sentía bien, tenía muy alta la presión y la glucosa. Cuando uno es diabético, a las reacciones no las piensa y hace lo que siente", se justificó.

3 - El mensaje de Macri hará eje en transparencia, educación y crecimiento económico para el país

Tiene prevista una exposición de media hora, donde resaltará lo realizado en su primer año de gestión en economía y obras y anunciará nuevos objetivos.

4 - Ante la proximidad de la Cuaresma, la merluza se consigue en $115 el kilo

Mientras la Cuaresma comienza hoy, Miércoles de Ceniza, en las pescaderías se preparan para atender una demanda que comienza a crecer para estas fechas. Para este año se perfila un tanto complicada la actividad, aunque los precios se mantienen con algunos cambios respecto del año pasado.

5 - Alario trabajó con pelota en el predio de Ezeiza

Si el "Millo" juega el domingo, Gallardo lo reemplazará con Rodrigo Mora, mientras que Arturo Mina sustituirá a Jonatan Maidana en la defensa.