Fotos Video del sensual baile de Barbie Velez frente al espejo

Después de la polémica separación de Barbie Velez y Fede Bal, no solo se produjo una polémica denuncia por violencia de género, también sus protagonistas se encargaron de difundir los pormenores de la trama, por cuanto medio de comunicación se les cruzó.

Hoy, tiempo después, se puede ver a la actriz y bailarina pasar por un momento más reconfortante donde demuestra sentirse mejor consigo misma. Eso es lo que se puede transmitir a través de estas publicaciones.





Por suerte lo que antes me afectaba, hoy ya no. Aceptémonos como somos! • gustar de uno mismo • pic.twitter.com/THJRuskVIS — Barbie Velez ♡ (@barvelez) 1 de marzo de 2017

Por suerte lo que antes me afectaba, hoy ya no. Aceptémonos como somos!Y de repente un día sos pasista by @ barbiepucheta