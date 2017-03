Buscan al intendente de Ancasti con drones de policía de la provincia

Fotos Al lugar llegaron el sub jefe de la Policía De la provincia y el intendente de Loreto José Luis Artaza. Previous Next

Continúa la búsqueda con personal del GER al lugar llegó el sub jefe de la Policía De la provincia y el intendente de Loreto José Luis Artaza, se incorpora a la búsqueda la división canes y drones de policía de la provincia.

Lo que se había planeado en Ancasti, Catamarca, como un fin de semana distendido con un día de pesca, en un segundo se trasformó en una jornada dramática cuando uno de los protagonistas fue arrastrado por el río Dulce, dos de sus compañeros estuvieron cerca de sufrir idéntica situación, pero fueron rescatados por sus compañeros.

El contingente de pescadores estaba integrado por el senador provincial Aldo Contreras (58); su hijo Aldo Exequiel Contreras (24); Jonathan Herlán (25); José Alberto González (37); Jonathan Heredia (26) y el intendente de Ancasti, Antonio Córdoba (53) todos domiciliados en Ancasti. El grupo llegó a esta localidad a las 10 de la mañana aproximadamente y, luego de realizar los preparativos relacionados con la pesca, ingresaron al río.

Un amplio islote de arena servía de base a los pescadores, en este lugar colocaron las conservadoras con carnadas y otros accesorios, los hombres ingresaron al cauce que les daba por sobre de la cintura. Córdoba se encontraba pescando en el extremo sur del islote y a unos 7 metros al norte se ubicaba Aldo Contreras quien informó a EL LIBERAL que él estaba casi de espaldas a Córdoba, pero que sintió algo que le llamo la atención y al girar observó que este era arrastrado por la corriente.

Desesperación

"Lo pude tomar (a Antonio) pero la corriente estaba muy fuerte, y se me escapó, cuando intenté hacer pie no podía y, se me escapó y lo volvía a agarrar, empecé a tragar agua sentí que me ahogaba, de pronto su mano me soltó y con la ayuda de mis compañeros pude salir", relato Jonathan Herlán.

Junto con Herlán se arrojó Aldo Contreras con el fin de auxiliar a Córdoba. "Sentí que el agua me arrastraba a mí también, luchaba contra la fuerza del agua pero no podía, estaba vestido de vaquero y camisa y la ropa me pesaba mucho, en un momento sentí que no podía más y me entregué, de pronto sentí que alguien me tomaba y me arrastraba, me di cuenta que era mi hijo, uno de los chicos intentaba socorrer a Antonio y también fue arrastrado por el cauce y si no hubieran intervenido los demás, esto podía haber sido una tragedia aún mayor", relató el senador provincial Aldo Contreras.

El personal de GER suspendió la búsqueda anoche, las que se reanudará hoy a las 6.30 con la participación del personal de Comisaría 36 de Brea Pozo y del Departamento de Seguridad Nº 9 de esta ciudad, al cual se sumarían también rescatistas catamarqueños ofrecidos por la Policía de la vecina provincia.