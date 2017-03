Fotos Luis Enrique se va del Barcelona.

Luego de lo que fuera una categórica victoria por 6 a 1 que lo colocara como transitorio número uno de la liga (le saca dos puntos al Real Madrid que tiene un partido menos), el entrenador del Barcelona, Luis Enrique, anunció que no continuará en su puesto a partir de la próxima temporada.

"Me gustaría agradecer al club toda la confianza recibida. Han sido tres años inolvidables para mí y todo el equipo. Llegado el final de la temporada, me vendrá bien un descanso", declaró el DT, sorprendiendo a todos.

"Es una decisión muy difícil, meditada y pensada. Tengo que ser fiel a lo que pienso. En esta pretemporada tuve una reunión con Robert Fernández en las que le adelanté que había una posibilidad de que no renovara mi contrato. Me dijeron que no tenían prisa y que lo pensara hasta que tenga la certeza. Ese momento ha llegado", contó el entrenador, a lo que agregó, "el motivo de no renovar es la manera que tengo de vivir esta profesión. Es una búsqueda incesante de soluciones, de mejorar mi equipo. Eso significa muy cosas horas de descanso, de desconectar. De todos modos quedan tres meses apasionantes con tres competencias en juego. En una de ellas, con una situación difícil pero si los astros se alinean creo que tendremos la posibilidad de dar vuelta ese partido", dijo en referencia al encuentro de vuelta por la Champions League frente al PSG de Francia.

Cabe la pena mencionar que desde que llegó al club, Luis Enrique ganó ocho títulos: una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Ligas, dos Copa del Rey y una Supercopa de España.

Por otra parte, se supo que el primer nombre que surge para reemplazar al DT catalán, es el del argentino Jorge Sampaoli quien está realizando una campaña de ensueño con el Sevilla a solo 5 puntos del Barcelona y con un partido menos. Además, aparece Mauricio Pochettino como candidato también ya que seduce el trabajo que realiza hasta el día de hoy en el Tottenham de Inglaterra.

Luis Enrique y el Barcelona, todavía tienen pendiente la final de la Copa del Rey contra el Alavés, la pelea de la Liga con el Real Madrid y le falta jugar la revancha ante el PSG en su casa.