FÚNEBRES | 2 de Marzo de 2017

Hoy 23:36 -

FALLECIMIENTO

- Irma Cristina Ferriro (La Banda)

- Arminda del Rosario Salvatierra de Chalita

- Luis Dermidio Avellaneda

- Ranko Agustín Sokolic (La Banda)

- Luis Alberto Acosta (Clodomira)

- Rosalía Gallardo (La Banda)

- Miguel Ángel Nittinger (La Banda)

- Robi Alejandro Caro

- Rubén Darío Paz

- Neli del Valle Lagos (Dpto. Robles)

- Ida Luz Juárez (La Banda)

- Inés del Valle Juárez de Corán

- Ramón Humberto Verón

Sepelios Participaciones

ARIAS, PETRONILA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. El centro de ex docentes "Elda Gómez de De Marco" de la Esc. Nº 764 "Diego de Rojas" lamenta profundamente el fallecimiento de su querida ex colega y estrecha en un fuerte abrazo a sus hijos y familiares. Que el Señor bendiga su descanso.

ARIAS, PETRONILA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Nélida Miranda, sus hijos Fredy, Dany y Vanina despiden con pesar a Petro. Ruegan que el Señor la recoja en su seno y brille para ella la luz que no tiene fin.

ARIAS, PETRONILA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Nélida Miranda y flia, Reina de Goitea y flia, Benjamín Miranda y flia, participan su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su esposa Pura Noemí Diganchi, sus hijos Luis Salvador, María Cristina y Hugo Walter Avellaneda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su esposa Cira Noemí Diganchi, sus hijos María Cristina, Hugo Walter y Luis Salvador Avellaneda participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su hijo Dr. Hugo Walter Avellaneda, hija política Dra. Marta Argüello, nietos Analía y Augusto Avellaneda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su hijo Dr. Luis Salvador Avellaneda, hija política Silvia González, sus nietos Pablo, Mauro y Luisina Avellaneda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Luis Arizaga, su esposa Hilda, sus hijos Cecilia, Jorge, Ricardo. Sus hijos políticos Gustavo, Magui, Daniela, sus nietas Luli, Celi, Mía y Guadalupe. Participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su primo político Dr. Luis Avellaneda.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su nieto Pablo Luis Avellaneda, nieta política Pía Gómez, bisnietos Benjamín, Tomas, Pía Victoria y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Gustavo Navarro, su esposa María Adela Tosi participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Luis y familia. Elevan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Ramón Méndez, Ramona Cajal y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento. Y piden a Dios alivie el pesar a su familia causado por tan grande pérdida. Rogamos una oración en su querida memoria.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Beatriz del C. Costas participa su fallecimiento y acompaña con cariño y afecto a la familia, en el dolor y pena generada por su ausencia definitiva.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Omar Ceresole y flia. participan su fallecimiento.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Paola Alejandra López y familia participan con dolor su fallecimiento.

BARRAZA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, miembros del Consejo Gremial, síndico, gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; gerente de Áreas; subgerentes de Áreas; asesores de presidencia, médicos auditores; asesores legales; auditor interino; personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Sebastián Barraza.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Marcelo Ruiz participa con tristeza su fallecimiento. Que descanse en paz.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia Luaces Bossini, acompañan con profundo dolort a toda la familia y elevan oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Teresa Cannata acompaña en el dolor a la Dra. Mónica por el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento y acompaña con afecto a sus hijos Mónica y Mario Castillo Solá en este dificil momento de dolor.

GALVÁN, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Panificadora Kuresza, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero. Dejaste una huella en nuestras vidas. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

GALVÁN, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Señor, ya esta ante Ti, recíbelo en tu reino. Ramona Loto de Luna, sus nietos Chiqui, Laura, Fredy y demás familaires acompañan en este momento de dolor a nuestro querido amigo ramón y familia por la muerte de su padre, elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su esposo: Eduardo Corán, sus hijas: Claudia, Inés y Marcela, sus hijos pol.: Cristian y José, y nietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Csa de duelo: Pedro L. gALLO 340 ( S. V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su cuñado Lito Corán y esposa Serafina Raymundi, sus hijos Mario, Mechi, Alejandra, Verónica y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 11 al cementerio La Piedad.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Los compañeros de su papá del Juzgado Federal de la Secretaria de Ejecuciones Tributarias: Karina Salomón, Marcela Milet, Alejandra Appa, Pablo Arce, Clara Álvarez, Miriam Amil, Alicia Carrera, Claudia López, Patricia Del Fabro y Alejandro Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce, su hijo Pablo Arce y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su compañero Chueco.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Los compañeros de trabajo y amigos de su padre; Dr. Federico Bothamley, Carina Farías, Marta I. Cazzaniga y Juan Claudio Zanoni, acompañan y participan con profundo dolor a sus familiares y amigos. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Carlitos, siempre estarás en nuestro corazón y te recordaremos con tu sonrisa, tu bondad y tu alegría de niño. Tus vecinos y amigos; Peque, Diego, Silvina, Analía, Santiago y Florencia Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y acompañan a su flia. en este difícil momento.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Valeria Nazario y flia, participan con dolor el fallecimiento del hijo de su compañero de trabajo Carlos Oscar del Valle Leguizamón.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Inés Lucrecia Muñoz acompaña con profundo dolor a sus amigos Carlos y Maricel por la pérdida de su adorable hijo. Que Dios le dé el descanso eterno y lo tenga en su santa gloria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Dr. Guillermo D. Molinari, su esposa Griselda E. Farías e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. María Angelina Bossini, Aurora Ramos Taboada, Lucrecia Scrimini, Rocío Romano, Hugo González, Santiago Bustos y Juan Cruz Chávez acompañan con cariño al compañero Chueco en este momento tan doloroso y ruegan consuelo divino a su familia.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Los compañeros de su padre de la Comision Directiva la Regional XI (Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán) de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación participa con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan su familia en tan penoso trance deseándoles fortaleza espiritual.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Los compañeros de trabajo de su padre del Juzgado Federal, Analía Paulón, Ana Lucia Chávez, Lourdes Arce, Rudy Ibarra, Roberto Jerez, Elena Liendo, Miriam Amil Feijóo, Robeto Bucci participan con profundo dolor su fallecimento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Personal de Defensoría Federal: Silvia del Carmen Abalovich, Silvina Leal Castaño, Víctor Francisco Jerez, Analía Paulon, Marizu Obaj, Adriana Montenegro y Cristian Sández, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a sus padres y hermano en tan penoso momento

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Lidia Alicia Allub y su hijo Rodrigo Gómez Mena participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Indiana Garzón, Alba Lía Garzón y Juan Manuel Soria acompañan a sus padres y especialmente a su hermano Gaby en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. María Luisa Daher participa con gran dolor su fallecimiento. Acompaña a la señora Rosita y demás familiares en tan difícil momento y eleva oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a Rosita, quien fuera su compañera de estudios, por la desaparición física de su esposo. Shalom, shalom, shalom.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Martín José Pérez, Amalia Abdala de Pérez y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Amalia Elena Filippa de Guber e hijos Rosita y Daniel participan su fallecimiento y acompañan a Rosita e hijos en este doloroso momento.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Manuel Héctor Álvarez, su esposa Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Rosita en este momento de tanto dolor.

PAZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su esposa Estela Castillo, hijos Amalia, Eugenia, Rubén, h. pol. Javier, Carlos, Alejandra, nietos Lourdes, Thiago, Jazmin, Renato, Ezequiel part. su fallec. y que sus restos fueron inhum, en el cem. La Piedad. Hamburgo Cia de Segurios. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PAZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció 28/2/17|. Carlos Poncio, su esposa Mercedes Susana Peralta (Chela), sus hijos Carlitos, Analía, Mariela, Natalia y José Ramiro; hijos políticos Stella, Daniel, Néstor y Hernán; nietos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

PAZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la E.E.B.A. Nº 13, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Estela Castillo. Ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañan en su dolor a la docente y compañera Alejandra Palavecino, toda la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 226 "Fco. de Aguirre". Ruegan oraciones en su memoria.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su ex compañera de estudios y gran amiga Nilda B. de Mazzoleni participa su fallecimiento con gran pesar y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus hijas: Nilda y Susana Chalita, su hijo pol.: Pablo, sus nietos: Natalia y Esteban Tatarczuk, y Juan Manuel y José Luis Farrera, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su hermana Alba Salvatierra y sus hijas Silvia y Mónica, nietos Carolina, Diego, Agustín, Andrea, Agustina y María José participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz eterna.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus sobrinos; Lina, Sara, Marcela, Celia, Mirta, Javier, Carlos, Norma, Silvia, Mónica y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Arminda. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. El consejo de administración, comisión fiscalizadora, cuerpo directivo y personal de los departamentos de Inglés, administrativo y de servicios del Centro Binacional ASICANA, participan el fallecimiento de la abuela de nuestra formadora Natalia Tatarcsuk. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. El cuerpo directivo, personal académico, administrativo y de servicios de ASICANA participa el fallecimiento de la abuela de nuestra querida compañera Natalia. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Los compañeros y amigos de su hija Susana Chalita: Carlos Salido, Laura Romero, Belén Ledesma, Alejandro Ávila, Beto Pfleger, Elisa Nieto, Merci Caro, Rosa Sosa, Gloria Paz, Andrea Lombardi, César Di Blase, Pablo Rivero, Ramón Revainera y Gustavo Ríos participan con dolor su fallecimiento.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. María Mercedes Barraza y José Galván, María y Belén Galván, Sol y Milton Barraza, participan con pesar el fallecimiento de la mamá de Susana, acompañándola a ella y flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. María Teresa Barraza de Salido, Francisco Salido, Carlos Salido, Carolina D' Arcangelo, Sofía y Carolina Salido, Milton y Maria Sol Barraza, participan con pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la amiga Susana Chalita y acompañan a ella y flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su asistente Adriana Ledesma acompaña a todos sus familiares en tan doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Amelia, persona maravillosa que dejó huellas en el Nivel Inicial Municipal y lo lideró con sus bellas cualidades. ¡Gracias Señor por habérnosla regalado! ¡Y hoy está gozando de Tu Presencia! Dios le dé resignación a su familia ante tanto dolor. Elsa Di Piazza.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (Anlli) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos Mari, Esther, Lucho, Cari, Kili y Rodi; hermanos políticos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (Anlli) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su hermano Lucho, su hermana política Fide; sus sobrinos Luis, Valeria y Yanina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio La Piedad.

VERÓN, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus hijos: Laura, Soledad, Jimena, Ramón y Nicolás, sus hijos pol.: Roberto y Cristian y nietos part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. de Los Flores. Casa de duelo: Antonio Cruz 1154 B° La Católica. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

FIORITI, ALBERTO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/15|. Hoy se cumplen 2 años de tu partida. Te fuiste dejándonos un gran vacío en nuestros corazones, sos la estrella más preciada que nos guía desde el cielo. Sabemos que estás en un lugar donde no hay dolor, rencores, ni tristeza, solo hay paz, amor junto al Señor. Tus hijos y yo no tenemos consuelo, ya no estamos completos, la vida sin ti, ya no será nunca más lo mismo, siempre nos preguntamos por qué te llevó tan pronto y no tenemos ninguna respuesta. Por favor desde donde estés danos fuerza para seguir adelante. Te extrañamos, te amamos y sé que en algún momento cuando Dios lo disponga, estaremos juntos otra vez. Tu esposa Fanny Cura y tus hijos Luis y Valentín Fioriti invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia Ortodoxa San Jorge.

LÓPEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/09|. Hoy viejo se cumple 89 años de tu natalicio y ya no estás con nosotros, Dios te eligió a vos y después me llevó a mi hijo, parte de mi vida, yo no tengo consuelo ni tendré mientras viva, yo me pregunto y digo y rezo todos los días, porqué yo no, a mi esposo y a mi hijo si. Dios es el único que sabe. Dios dame fuerza para seguir adelante. Tu esposa María Elvira Tenreyro; tus hijos Dr. José López, María Marta, tu hija política Ana; tus nietos María Griselda, Malena, Carlos Alberto, Anahí, Soledad, Nahuel y Jesús; bisnietos Agustín, Soledad López y demás familiares invitamos a la misa en la iglesia Santa Rita a las 20 horas.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su hijo Horacio, hija política María Rosa y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, a nueve días de su partida para rogar por su eterno descanso.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su hijo Juan Carlos, hija política Mónica y nietas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco para rogar por la paz de su alma al cumplirse nueve días de su partida a la Casa de Dios.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su hija Peggy, hijo político Carlos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy en la iglesia San Francisco a las 20 con motivo de cumplirse nueve días de su partida para pedir oraciones en su memoria y por la paz de su alma.

NAVARRO DE VILLALBA, PETRONILA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su hija Ester, hijo político Carlos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco por nueve días de su fallecimiento para pedir por su eterno descanso y la paz de su alma.

NAVARRO DE VILLALBA, PETROLINA PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/17|. Su hija del corazón Ester Nélida López, su esposo Carlos Ruiz, sus hijos Rodrigo y Noelia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

OLIVERA, DANIEL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/91|. Hijo: hoy hace 26 años, que partiste a la casa celestial. A pesar de los años en mis oraciones te tengo presente todos los días. Le pido al Señor me dé fortaleza para seguir aguantando tanto dolor. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Invito a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo. Tu madre Clara.

PALAVECINO, GASTÓN DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/17|. Nunca podré olvidar la peor experiencia del dolor de tu partida. Pero tampoco olvidaré la mejor experiencia de haberte tenido en mi vida. Su mamá Blanca, sus hnos, su novia, sus primos, sobrinos, primos políticos invitan a la misa hoy en el salón (S) Av. 64 e Ingenio Contreras a las 20 hs.

PAZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/02|. Porque duele tu ausencia. Porque tu partida nos dejó un enorme vacío ¡te extrañaremos y amaremos siempre! Tu esposa Perla tus hijos Julito, Mónica, Silvina, hijos políticos y nietos, elevarán sus plegarias a Señor, en su querida memoria en la misa a celebarse hoy en la Pquia. Sta. Rita (Bº J. Newbery) a las 20 horas.

SARRIA, JUAN ALEJANDRINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/16|. Su esposa Kela, sus hijos Iván, Sandro; hijas políticas Felisa y Pola, y sus nietos invitan a las misas que se oficiarán hoy a las 20.30 en la Pquia. San José de Belgrano y en la Pquia. Inmaculada Concepción de Frías, al cumplirse 1º. aniversario de su fallecimiento.

SAYAGO, ANA LUISA DEL VALLE (Anita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Su hijo Luis Martín, su nuera Sandra Tinaglia, sus nietas Lourdes y Sofía y consuegros Rodolfo y Blanca; sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SAYAGO, ANA LUISA DEL VALLE (Anita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Sus sobrinos Valle, Mercedes y flia; Ana Sayago y flia.; Rolando Ríos y Chiqui Ríos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

SAYAGO, ANA LUISA DEL VALLE (Anita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/17|. Ana te llevaré siempre en mi corazón. Mariana Araya y Diego Ramírez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

BRAO, EDGARDO AUGUSTO (Papi) (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/17|. Ya pasó un mes de tu partida y ya estás junto a tu esposa en el reino de Dios. Papi y Betty descansen en paz. Nos unimos a las oraciones de sus hijos y a las de toda su familia. Luchy Bolañez de Murillo, Lita de Amadey y Meco Bolañez.

LEDESMA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Al cumplirse un mes de su partida, el personal directivo y docente de la Escuela Nº 81 de Cañada de la Costa hacen llegar a la familia Ledesma sus condolencias y oran en su memoria. Las Termas.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AVELLANEDA, SALVADOR PILA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Eduardo Arce, Elena Farias, Nicolás y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, SALVADOR PILA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Oscar González, Ana Farías, Guillermo y Lucía acompañan a su esposa e hijos en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

FERRIRO, IRMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Sus hermanas Nilda, Francisca, Segundo, Nelly, Mónica y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

FERRIRO, IRMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Luis Alberto Guantay, Beatriz Guantay y María Grazzia Barrionuevo participan con mucho pesar el fallecimiento de la apreciada vecina Kitty, y acompañan con afecto y oraciones a sus hermanas y demás familiares ante la irreparable pérdida.

GALLARDO, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. ayer en el cementerio Jardín del Sol, La Banda. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

GUTIÉRREZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Sus hijos Antonio, Carlos, Ana Mercedes y Norma. h. pol. Norma, Hugo y José nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GUTIÉRREZ, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su sobrina Chichi Correa y familia González, su sobrino Aldo Correa y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Misericordia.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Su hijo Iber, h. pol. Magalí, nietas Sofía, Virginia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 16 hs. casa de duelo Belgrano 532 (LB) s.v. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MORALES, CARLOS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Dale Señor el descanso eterno". Su hermano Antonio, hermana política Susi, sus hijos Tere, Cari, Víctor, sus nietas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia.

NITTINGER, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus hijos Daniela, Celeste, Alejandro, hijos pol. Marcelo, Sara, nietos Paula, Alan, David, Romina y Luna part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su hija Rosa Cecilia, sus nietos Fernando Villalba y Sebastián Villalba participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su hijo Ing. Luis Agustín Sokolic, su esposa Perly Cuevas, sus nietos Pablo Agustín y Virginia Paula participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su nieto Fernando Villalba Sra. Carolina y bisnietos Benjamín y Victoria participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su nieto Sebastián Villalba, su Sra. Carolina y bisnieta Cecilia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Misericordia.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Liz Saieg y Raúl Gerez participan el fallecimiento del papá de sus amigos Luis y Rosita y los acompañan con cariño en estos momentos. Ruegan a Dios por su eterno descanso.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. El Decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Ing. José Manuel Salgado, el Vicedecano Dr. José Maidana, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento del padre del Ing. Luis Sokolic. Elevan oraciones en su memoria.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Ing. José Manuel Salgado participa con dolor el fallecimiento del padre del Ing. Luis Sokolic. Eleva oraciones en su memoria.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus consuegros Francisco Raúl Cuevas y Pastora A. de Cuevas participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro hijo político Agustín y de Rosi y flia. Rogamos oraciones en su memoria.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. La comunidad educativa del Colegio Ciudad de la Banda participa su fallecimiento y acompaña al Prof. Iber Saavedera en este difícil momento.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. La comunidad educativa del Colegio Ciudad de la Banda participa el fallecimiento del padre de Rosita Sokolic, ex docente de la institución y del Ing. Luis Sokolik, jefe de sección alumnos del nivel secundario y acompañan en este difícil momento.

Invitación a Misa

MOYA, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/16|. Juancito, hijo querido hace ya 3 meses de tu partida a la casa del Padre. Se extraña tu presencia física, faltas en todos los lugares de la casa. Queremos acostumbrarnos a vivir sin verte, sabemos que en nuestros corazones vives para siempre. Eres nuestro ángel, sabemos que estás junto a Jesús, te pedimos intercedas para que nuestro dolor por tu partida tan temprana se mitigue. Te recordaremos siempre ¡hijo, hermano querido! Sus papás Daniela Castellanos, Alejandro Darío Moya, sus hermanos Lucas Gabriel, Exequiel Darío, Elías Geremías y Alejandro Benjamín invitan a la misa que en su recuerdo se realizará hoy en la parroquia Sgo. Apóstol a las 20.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ACOSTA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Sus hermanos Adolfo y María Amalia Acosta, sus sobrinos Rubén Guzmán y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Clodomira. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA SANTIAGO.

CARO, ROBI ALEJANRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Sus padres Fidelia Carrizo y Néstor Caro; sus hermanos Estefanía, Cristina, Esteban, Aldo, Mario, Silvia, Osvaldo y Matías; hermanos políticos, sobrinos, tíos, sus abuelas Elvira y Basile; primos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhum. hoy a las 9.30 en el cementerio local, casa de duelo Zanjón y Canal San Martín. NORCEN - EMPRESA SANTIAGO.

CRESPÍN, ALDO DANTE (q.e.p.d.) Falleció en Ojo de Agua el 28/2/17|. Su sobrina Nadia Bitar, Marcelo Acuña e hijas Nadia y María Pía participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

CRESPÍN, ALDO DANTE (q.e.p.d.) Falleció en Ojo de Agua el 28/2/17|. Rosa O. del Valle Lami Polti y sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Francisco Javier con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Sus primos, Marcela Deltrozzo, Ramón Romero, tus sobrinos Egle, Emilio y Sergio Romero, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Eliber Echegaray, Lorena Deltrozzo y Guido Deltrozzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. Marita Rojas de Deltrozzo y sus hijos Carla y Ángel Alberto participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, ROSA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Emma de Silighini, sus hijos Alba Luz, Augusto Alberto y su hija política Lucy, participan su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

LAGOS, NELI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Su esposo Elpidio Carabajal, sus hijos Miriam, Graciela, Ivana, Fabiana, María Estela, Sandra, Hernán, Mariana, César y Gloria; hijos pol., nietos y demás fliares. part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio loca, casa de duelo La Higuera, Dpto. Robles. EMPRESA SANTIAGO.