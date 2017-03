Fotos Monseñor Bokalic llamó a "volver a Dios", en el inicio de la Cuaresma

02/03/2017 -

Ante una Catedral colmada, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero monseñor Vicente Bokalic dio inicio al camino hacia la Pascua con la misa por el Miércoles de Ceniza. En su homilía, explicó que "la Cuaresma es una invitación a volver a Dios" y remarcó que "estar lejos de Dios es darle rienda suelta a las pasiones humanas, a la codicia, a la soberbia y a la violencia". "Lejos de Dios el adversario se convierte en enemigo", sostuvo. "En la actualidad nos atamos a las cosas materiales y pensamos que allí está nuestra felicidad - indicó-, lejos de Dios nos perdemos, estar lejos de Él es volver al destierro". El obispo destacó que "la Cuaresma es celebrar el triunfo de Jesús, es una invitación para volver a Dios" y en ese sentido aseguró ante los fieles que "Dios no está para castigarnos porque no está esperando que nos equivoquemos". Llamó entonces a volver a Él. "No tengamos miedo en buscarlo", indicó e hizo referencia a la justicia "que cuando no está atravezada por la misericordia, se convierte en venganza". Luego mencionó que sería "lindo, dejar los celulares por cinco minutos y dedicar ese tiempo a leer la palabra de Dios". En la celebración se realizó la imposición de cenizas como signo de arrepentimiento para empezar a vivir los misterios de la vida de Jesús, en camino hacia la Pascua la Resurrección.