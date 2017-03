Beatriz Olave también cargó contra la esposa

Fotos REFUGIO. Ulises regresó a la casa de su madre.

Beatriz Olave, madre del cantante cuartetero Ulises Bueno, rompió el silencio tras el millonario robo que sufrió su hijo hace poco más de una semana en el country Cuatro Hojas de Mendiolaza, Córdoba, y cargó contra la mujer del artista.

Sobre las sospechas que apuntan a la esposa del cantante, Betty dijo: "Me agarró un dolor fuerte en el pecho, porque, a veces, a estas cosas uno no se las espera. La única que manejaba todo era ella, porque Ulises se volvió -a su casa- y no quiere saber más nada".

"Hay otros detalles: se le pide -a la esposa de Ulises- la ropa para que él vaya a trabajar y no quiere dar nada, o sea que -Ulises- tuvo que comprar ropa nueva y pedir otra prestada. Así sale a trabajar mi hijo. Si la gente lo ve con ropa repetida es porque no puede salir a comprar", señaló Olave a la radio cordobesa Cadena 3.

Frustración

Betty admitió que está atravesando un momento muy difícil por el millonario robo a Ulises. "Ya me pasó con mis tres hijos. No sé hasta cuándo voy a resistir. Me siento fracasada con mis hijos por las mujeres que eligieron mal. No sé si ella será la culpable, sí sé que pasaron cosas muy raras", confesó.

"No pensé que el giro iba a ser así", sostuvo Olave en relación a las sospechas sobre la mujer de Ulises y se despegó del robo.