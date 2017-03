Eugenia Vidal, a los gremialistas docentes: "El camino que han elegido no es el mejor"

Fotos PROYECCIÓN. La gobernadora de Buenos Aires realizó la apertura de la Asamblea Legislativa y delineó algunos proyectos de la gestión 2017.

02/03/2017 -

En la apertura de la Asamblea Legislativa la gobernadora María Eugenia Vidal pidió a los maestros discutir ‘con la intencionalidad política afuera’. Solicitó que ‘no sean funcionales a los que responden sólo a sus propios intereses políticos’ y discutir la paritaria ‘con los chicos dentro del aula’.

‘Este paro no es contra María Eugenia Vidal o contra el presidente Macri. Los chicos son los que pierden los días de clase’, dijo. Y criticó el paro docente convocado para el lunes y martes próximos: ‘Fue una decisión arbitraria. No ayuda en nada’.

‘A los dirigentes gremiales les digo, con humildad y respeto, que el camino que eligieron hace unos días no es el mejor. No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad de algunos no es clara’.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que en un año "no se puede hacer lo que no se resolvió en los últimos 25".