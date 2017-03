"Esperaba otra actitud del gobierno", dijo el titular de la CGT, José Gómez

Fotos EXPECTATIVA. Gómez esperaba un mayor respaldo al docente.

02/03/2017 -

El titular de la CGT local, José Gómez, cuestionó el discurso del presidente Macri en la apertura de sesiones del Congreso a la par que señaló que "no anticipó obras ni tampoco soluciones", para la problemática docente.

‘No ha hecho ninguna proyección, no ha dicho nada de obras que se vayan a concretar y el hambre de la gente es hoy. Realmente, esperaba otro discurso con cosas más concretas, una ley para el sector docente que está en conflicto, la ley docente son las paritarias, la obligación de las paritarias es del Ejecutivo nacional. ¿Cómo puede pedir una ley para proteger a los docentes cuando no cumple lo que ha firmado y no está obedeciendo lo que el Senado ha votado como ley?’, se preguntó el sindicalista.

Destacó que ‘la paritaria no es sólo el tema económico, sino también la educación de todo el territorio nacional, del apoyo a las provincias que no pueden afrontar el pago que fijan ellos como piso’.

‘Esperaba realmente -indicó- una proyección de este nuevo año dentro de la democracia dando inicio a las sesiones con otra actitud del gobierno de la Nación pero, lamentablemente, han empleado la misma frase de hace 15 meses atrás, echando la culpa a otros y no viendo los propios errores’, indicó.