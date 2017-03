Romano: "Apuntó a la esperanza y a reactivar la economía del país"

Fotos CRÍTICO. Romano dijo que "ya no hay margen para más errores".

02/03/2017 -

El secretario general del gremio de empleados públicos provinciales (Utepse) Antonio Romano, señaló que el discurso del Presidente apuntó a brindar un mensaje esperanzador, ‘como que ya ha pasado lo peor, esperando a que la economía se reactive’, pero a su vez destacó: ‘tengo mis serias dudas de que eso se vaya a cumplir’.

Señaló que ‘ha sido un discurso sin mucha profundidad, en el que señala que ya ha pasado lo peor, que ha recibido la herencia desastrosa del país, que se han tomado medidas que sirven para ahora y el futuro y que no son esas medidas un cosmético, luego ha hecho un diagnóstico socio económico del país recibido que lo ha mostrado como un desastre y que ahora vienen años de crecimiento’.

Dijo que el mandatario, ‘apuntó como siempre a la esperanza, esperando que la economía se reactive con las medidas que han tomado, pero no hay margen de error, ya no se pueden equivocar y salir a pedir disculpas, ya no, porque estamos viviendo una crisis profunda por la inflación, por la recesión, ha caído el poder adquisitivo, el consumo y eso se ve reflejado en las calles, en los negocios, no dijo nada en concreto y distinto de lo que viene hablando en este tiempo’, resaltó el secretario general de Utepse.