La quinta y penúltima fecha se jugará en su totalidad el domingo

Fotos VILLA VA POR MÁS.

02/03/2017 -

El Consejo Federal de AFA dio a conocer la programación de la quinta y penúltima fecha de la primera fase del Torneo Federal C. Los equipos santiagueños jugarán todos el domingo 5 de marzo.

El duelo más importante será el que protagonizarán, en Añatuya y por la zona 8, Talleres General Belgrano (escolta con 7) y Estudiantes (tercero con 5), desde las 18. El árbitro será Mariano Rivero. Por la misma zona, a las 17.30, el Independiente de Fernández (10) irá por el punto que la falta para abrochar su clasificación cuando reciba a Sportivo Dora (0). Dirigirá Miguel González (Ceres).

Por la zona 9, a las 17, Villa Unión recibirá a Juventud Unida de Quimilí, en busca de sacar pasaje a la otra fase. Y a las 18, el ya clasificado Central Argentino será local de Talleres de Quimilí.

Zona 3: 17, San Martín de Recreo vs. Coinor de Frías y Tráfico de Frías vs. Obrero de Recreo. Zona 4: 17, Sector El Alto vs. Argentino y 17.30, Lavalle vs. La Costanera. Zona 10: 17, Salamanca vs. Juventud Unida El Triángulo.