Catamarca: un fuerte temporal en Belén dejó a varios pueblos incomunicados y sin agua potable

Fotos DIFICULTADES. El fin de semana, crecieron los ríos y se dificultó la potabilización del agua, mientras realizaban tareas de acondicionamiento de calles.

02/03/2017 -

Durante el fin de semana que pasó se desataron intensas tormentas en diversas localidades del departamento Belén, que afectaron la transitabilidad de los caminos y la normal provisión de agua potable, situación que todavía persiste en algunas zonas.

Personal de la Municipalidad de la cabecera departamental y las diversas delegaciones trabajan para acondicionar las calles y volver a brindar agua de calidad, ya que se dificultó su potabilización.

La lluvia fue torrencial el sábado y hasta el martes, y pese a los trabajos de reparación, los caminos a Pozo de Piedra, La Barranca, San José, Cóndor Huasi, La Aguada y la Puerta de San José estaban muy deteriorados.

El intendente de Pozo de Piedra, Ramón Alfredo Guzmán, explicó que el trabajo para recuperar los caminos es arduo y que el mayor problema que tienen es poder darles agua de calidad a los vecinos, luego de tanta agua caída que provocó el crecimiento de los ríos.

"Los caminos son de ripio y eso dificulta repararlos, lamentablemente no podemos todavía tener transitabilidad a todos los pueblos, tenemos zonas sin comunicación. Fue muy fuerte la lluvia, pero no habría afectado viviendas, de acuerdo con las novedades que tenemos. La electricidad no se vio afectada pero sí la filtración de la red de agua potable", detalló el jefe comunal.