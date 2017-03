Maluma no se considera machista

02/03/2017 -

Maluma habló sobre la canción Cuatro babys, por la que fue señalado como "machista y misógino". La comunidad femenina, que lucha por los derechos de igualdad y contra los femicidios, aseguró que la letra de ese tema contenía demasiadas referencias sexuales y era una apología a la violencia de género. De hecho, se creó un pedido en el sitio Change.org para que el tema sea retirado del mercado. Se juntaron más de 90 mil firmas.

Tres meses después de la acusación, habló el músico de 23 años. "Todo fue una especie de gran drama. Para mí... Yo sólo canto. Canto cosas que yo no he compuesto. Todo el mundo me preguntó mucho sobre esto, es la primera vez que hablo al respecto. Cuatro babys es trap, es un género que todo el mundo conoce, que a todo el mundo le gusta. Voy a seguir cantando este tipo de música, aunque me cuestionen si está bien o no. El trap es algo muy, muy, muy popular en las calles y a la gente le gusta escucharlo", dijo en una entrevista para Billboard’s Latin Connection.

Vale aclarar que "el trap" es un género de música callejera de letras fuertes, explícitas y sonidos agresivos. Maluma asegura que le gusta la provocación, pero que está lejos de querer generar violencia.

"Si canto que estoy enamorado de cuatro mujeres no quiere decir que esté de verdad enamorado de cuatro mujeres, sólo estoy cantando cosas que pasan en las calles. No me pasan a mí", añadió el colombiano que la semana pasada tuvo a Chile a sus pies, durante su presentación en el Festival de Viña del Mar.

"Por supuesto que la canción no es violenta. Es simplemente sexual, es sensual. Todo el mundo sabe cómo son las cosas en Colombia, todo lo que ha pasado antes (refiriéndose a la violencia, las Farc y el narcotráfico). Yo no puedo, de verdad, no puedo cantar algo que vaya a invitar a la violencia. Es por lo que defiendo el amor a mi país. Quiero cantar cosas sensuales, que me gusten. Así son las canciones que me gustan cantar. Me gusta el trap y es un gran género en las calles", finalizó el joven intentando salir al frente de las acusaciones explicando por qué canta lo que canta.