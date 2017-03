Orlando Bloom y Katy Perry, separados

02/03/2017 -

Tras los primeros rumores de separación, llegó la triste confirmación. Luego de un año de relación, Katy Perry (32) y Orlando Bloom (40) se separaron. Así lo expresó el comunicado que redactaron los voceros del actor y la cantante.

"Antes de que los rumores o las falsedades se vayan de las manos, confirmamos que Orlando y Katy están dándose un respetuoso y afectuoso espacio en estos momentos", reza el escrito.

Además, una fuente cercana a la pareja reveló a la revista People que los novios ya no pasaban tanto tiempo juntos y que, a raíz de eso, tomaron esta decisión justo en medio de la promoción de la artista con su último tema, Chained to the Rhythm.

En marzo del año pasado se habían viralizado las fotos de la -por aquel entonces- pareja, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Hawaii. Allí, la ex del cantante John Mayer y el ex de la modelo top Miranda Kerr -con quien es padre de Flynn (5)- se mostraban juntos y acaramelados por primera vez.

Pero el cuento de hagadas llegó a su fin. Al menos, por ahora.