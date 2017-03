Barbie Vélez les dedicó un sensual baile frente al espejo a quienes la criticaron por su participación en un carnaval

02/03/2017 -

Barbie Vélez participó en los carnavales de San Fernando. La bellísima actriz se animó a desfilar como pasista de una comparsa. De esta manera, lució un diminuto traje y mostró su figura.

En su cuenta de Instagram y Twitter, la hija de Nazarena Vélez compartió un video en el que se la ve moviendo las caderas. "Y de repente un día sos pasista", aseguró. Pero, recibió muchas críticas de sus seguidores que se burlaban de su cuerpo e incluso la acusaban de "meter la panza", y de un posterior uso de photoshop para parecer un poco más delgada.

La joven leyó esos comentarios negativos, sin embargo decidió no hacerse problema. Quizás, se acostumbró a que la juzgaran y entendió cómo son las "reglas del juego" para una persona que vive expuesta por ser famosa.

"Por suerte lo que antes me afectaba, hoy ya no", escribió la ex de Federico Bal en las redes sociales. "Aceptémonos como somos! gustar de uno mismo", agregó la mediática junto a un video en el que se la ve bailando muy sensual frente al espejo, luciendo una bikini y un short; y haciéndole frente al bullying virtual.

La hija de Nazarena intenta reconstruir una vida lejos de los escándalos tras su comentada separación de Federico Bal, con denuncia por violencia de género incluida.