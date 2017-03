Felipe Pettinato habló de su salud y generó más preocupación

02/03/2017 -

El hijo de Roberto intentó ponerle un poco de humor al tema de su salud, pero no logró disipar las distintas versiones que hablan de su delgadez extrema y de la eterna obsesión con Michael Jackson.

"No me queda otra que tomarlo con humor. Mi viejo habló de la comida, no es que no como. Sigo una dieta con batidos de proteínas y multivitamínicos, todo bien completo. Soy amigo de Adrián Cormillot que me invitó a su clínica, fui 5 días y aumenté 2 kilos, pero estaba bien antes y también lo estoy ahora", señaló en diálogo con el programa de Ángel de Brito, "Los Ángeles de la mañana".

La palabra de Felipe llegó en medio de una gran cantidad de rumores que lo relacionan con los desórdenes alimentarios. Incluso su padre, "Petti", habló de que estaba demasiado delgado, y lo asoció con su intención de parecerse a Michael Jackson. "No nos conocemos demasiado con papá", explicó Felipe, y de inmediato volvió a lanzar un chiste. "Título: ‘No me conozco con mi padre’. (Roberto) no sabía mucho del tema, se sintió acorralado y dijo: ‘No, mi hijo internado por droga, ¡¿de qué están hablando?!, no fue así, es que no come el boludo’. ‘Pelotudo’, dijo, no boludo. Pero es su forma, y tiene que cuidar su imagen y la imagen de los Pettinato. Y supongo que fue por eso", señaló, mientras se ocupó también de desmentir que se haya operado la nariz para parecerse al "Rey del Pop". "No me operé la nariz para parecerme a él como se dijo, para eso aprendí a maquillarme", remarcó.

Todo esto surgió a raíz de la confesión de Roberto Pettinato a una revista: "Estuvo una semana internado, y ahora está como un tipo normal dentro de lo flaco que es. Está bien, aunque yo quiero que coma más. Entiendo que para ser Michael Jackson tengas que ser delgado, ¡pero dejate de joder! Me dice que pesa y mide lo mismo que Michael. ¡A mí me chupa un huevo!".

Por los rumores en torno a la salud de Felipe, Pettinato tuvo un duro cruce con el notero de Infama, y luego con su conductora, Denise Dumas.

La cámara de Infama había ido a buscar al músico para profundizar sobre el tema, pero Pettinato explotó contra el periodista. "No quiero hablar. Flaco, dejame en paz o se arma. Basta, no me rompas las pelotas. No estás con una actriz, estás con Pettinato. Eso es un siervito... vaya, vaya a comer", había contestado de mala manera el conductor. Furiosa, Denise había rematado al mostrar la nota: "Me parece despiadado decirle a una persona que está laburando, ‘siervo, tenés hambre’".

Con lengua ácida -fiel a su costumbre-, el saxofonista apuntó contra la conductora de América en el comienzo de su programa en C5N.

"Bienvenidos a La Hormiga Imperial. Mi frase de los últimos tiempos es esa: ‘no estás con una actriz, estás con Pettinato’. Denise Dumas, cuando tenga un problema algún niño tuyo que vos digas ‘¡ay, tengo un hijito con un problema!’, adiviná quién te va ir a hacer la nota y te va a correr por la calle", lanzó Petti, con sorna y una sonrisa socarrona.