Cuti celebrará sus 70 años con una gran fiesta en Los Lagos

02/03/2017 -

"Soy del 3 del 3 del ‘47, el viernes voy a cumplir 70 años y quiero festejarlo a lo grande". Así lo anunció Cuti Carabajal, quien con el apoyo de la Municipalidad de La Banda y la Secretaría de Turismo organizó para este viernes, a la noche, una gran juntada musical en Los Lagos, frente a la casa de la abuela María Luisa para soplar las velitas junto a su familia, amigos, fanáticos y los cantores con los que ha compartido escenarios y caminos.

"Soy el sexto hijo varón de doña María Luisa y don Francisco, y tengo mucho para celebrar. Con Roberto llevamos 30 años como dúo, así que si le sumo mis 70, hago 100. Y en lo personal, disfruto de mis hijos y mis nietos. La verdad es que no me puedo quejar de la vida que tengo", remarcó Cuti entusiasmado con el festejo.

No es para menos. Cuando Cuti Carabajal hace una mirada en retrospectiva ve muchos logros en el camino recorrido. "He logrado muchas cosas, con Roberto hemos sido distinguidos con premios Ace; hemos recibido nominaciones al Martín Fierro y a los Gardel; hemos realizado giras por Estados Unidos, Japón, España, Francia, Alemania, Uruguay, Bolivia y Paraguay, por nombrar algunos destinos. He sido dos veces disco de Oro, una cuando integraba Los Manseros y otra con Roberto", enumeró.

En lo personal, también ha tenido una linda cosecha. Tiene 5 hijos y 4 nietos; una hija (Pamela) que vive en Berlín; dos, en Capilla del Monte y otros dos, en Buenos Aires. "Los varones se dedican a la música y las mujeres estudian", dijo nombrándolos a sus hijos, Camilo, Pamela, Agustín, Gloria y María Belén, y a sus nietos Lucero, Lioba y Belindo (que nacieron en Alemania) y Tahir, de Buenos Aires.

El festejo por sus 70 años lo tendrá nuevamente en el escenario, adonde transcurrió gran parte de su vida. Ahí, en Los Lagos, en una especie de "festival" compartirá con colegas y amigos íntimos. "Con Roberto vamos a brindar un recital de 3 horas, como en las viejas épocas, pero también los invito a Los Látigos, a Ciro Acuña, a Marcelo Mitre, a todos los amigos, a los íntimos y a lo no íntimos, a Omar "el Chimpa" Núñez, a Ariel Camaño, a los hermanos Díaz, a Luisa Galván, y a todos los que no menciono, pero saben que espero compartir con ellos esta celebración", dijo.

La torta de cumpleaños la van a hacer sus nietos, y será una ocasión para que se reúna la familia, ya que su hija Pamela viajó desde Berlín para compartir con Cuti este momento especial en su vida.

Aunque los preparativos de su cumpleaños le demandan toda su atención, Cuti Carabajal no está ajeno al escandaloso episodio que protagonizaron Onofre Paz y su hijo Martín en una de sus últimas presentaciones con Los Manseros. Al respecto, dijo: "Son grandes, confío en que se arreglarán entre ellos, los dos tienen condiciones para seguir adelante cada uno por su lado, o en conjunto", señaló.