Los Obama recibirán una fortuna por sus memorias

Fotos NEGOCIO. Barack y Michelle Obama sumarán millones a su cuenta bancaria.

02/03/2017 -

WASHINGTON, Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa, Michelle, llegaron a un millonario acuerdo con la editorial Penguin Random House para publicar los primeros libros que escribirán tras su salida de la Casa Blanca.

Aunque los detalles del acuerdo no trascendieron, el rotativo económico The Financial Times apuntó que la pugna entre editoriales para lograr la firma de los Obama estaba alrededor de los 60 millones de dólares. Tampoco se conoce todavía cuándo verán la luz esos libros.

"Con sus palabras y liderazgo, (los Obama) cambiaron el mundo, y cada día, con los libros que publicamos en Penguin Random House, nos esforzamos por hacer lo mismo", dijo el director de la editorial, Markus Dohle, en un comunicado recogido por el The New York Times.

Si se confirma el monto de alrededor de 60 millones de dólares, se trataría de uno de los contratos más lucrativos de la historia.

El autor estadounidense de libros policiales James Patterson firmó en 2009 un acuerdo que, según varios medios, ascendió a la suma de 150 millones de dólares, pero era a cambio de 17 libros.

El predecesor de Barack Obama en la Casa Blanca, George Bush, obtuvo unos u$s 10 millones por sus memorias.