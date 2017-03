Tambalea la candidatura a presidente de Francois Fillon

02/03/2017 -

PARÍS, Francia. El candidato conservador a las elecciones presidenciales francesas, el ex primer ministro Francois Fillon, anunció que será inculpado el próximo 15 de marzo por el caso de los supuestos empleos ficticios que concedió a su familia.

A pesar de ello, Fillon decidió continuar como candidato presidencial. El 17 de marzo vence el plazo en Francia para inscribirse los definitivos candidatos presidenciales y la convocatoria judicial colocaba a Fillon en una situación imposible.

Ante docenas de periodistas en su cuartel de campaña parisino, Fillon anunció, en tono grave, su decisión de que él seguirá siendo candidato y apeló a la presunción de inocencia y acusó duramente a la Justicia francesa.

Consideró que "es un asesinato político", que se presentará ante los jueces porque respeta las instituciones y llamó al pueblo a apoyarlo. Se declaró inocente de los cargos que la justicia alega de utilización de fondos públicos.

"Yo no me retiraré. Yo iré hasta el final" anunció dramáticamente y rodeado por sus pares republicanos. "Yo seré candidato a la presidencia de la República y mi familia política me seguirá", dijo.