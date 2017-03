Deportivo INCIERTO

La AFA confirma que vuelve el fútbol, Agremiados insiste con el paro

La AFA asegura que se descontarán puntos al equipo que no se presente. En tanto, desde Agremiados aseguran: "Está todo igual, no hubo propuesta, no hay fútbol"

Por El Liberal

Fotos Hoy 16:27 - La AFA emitió un comunicado contundente, en el que confirma la vuelta del fútbol para este fin de semana. En caso de que los equipos no acaten la advertencia publicada, se les dará por perdido el encuentro y además recibirán una multa económica, además de la quita de tres puntos cuando finalice el campeonato. Lo curioso es que Armando Pérez, quien preside a la Junta Interventora, habló en los medios de la disposición salida desde la AFA: "No sabemos si vamos a aplicar esta reglamentación". Tanto Godoy Cruz (visitará a Central en Rosario) como Belgrano (hará lo propio con San Lorenzo en Buenos Aires), los equipos que abrirían la fecha 15 mañana fuera de sus provincias, anunciaron que viajarán pero se solidarizarán con el paro y queda más latente que nunca la posibilidad de que algunos adopten la medida de utilizar a sus juveniles. Pero existe un punto controversial: por reglamento, tiene que haber en planilla un mínimo de 8 profesionales. Todo este problema se da en un marco muy sensible: hay jugadores de las distintas categorías del fútbol argentino que no cobran desde hace meses, y Futbolistas Agremiados Argentinos (FAA) confirmó el paro, hasta que los jugadores reciban ese dinero que se les adeuda.