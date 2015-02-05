CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Marzo 2017
A LAS 09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
Por El Liberal
Hoy 20:51 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINUACIÓN)
23.15 CINE
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.
EDICIÓN
20.45 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
18.00 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 A CONFIRMAR
18.00 MIS NOCHES SIN TI
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA - ESP. PERROS
22.30 MEDCEZIR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 CICLO DE COLECCIÓN
16.00 ESTUDIO ABIERTO
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 UNIENDO DESTINOS
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. LIBERTAD - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. LIBERTAD (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 NUEVAMENTE AMOR
09.07 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN
DE LOS COCODRILOS
10.58 JESUS HENRY CHRIST
12.52 GODZILLA (1998)
15.30 LEYENDAS DE PASIÓN
18.09 PARANOIA
20.15 PORTADORES
22.00 INVASORES
23.58 ZOMBIS NAZIS 2
TCM
08.00 UN ROMANCE PELIGROSO
10.20 GATTACA
12.20 GANAR O MORIR
14.10 LA PANTERA ROSA
16.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
18.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 LA VIDA DE DAVID GALE
23.20 EL PROTECTOR
TNT
08.24 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
09.57 CELULAR
11.32 THOR. UN MUNDO OSCURO
13.33 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO
DEL REY
17.01 EL HOMBRE ARAÑA
19.08 TROYA
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 QUIERO MATAR A MI JEFE
00.38 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.33 ANACONDA 3. LA AMENAZA
SPACE
08.00 NIÑOS DEL HOMBRE
09.53 LA ISLA
12.20 HELIOS
13.33 TEMPLE DE ACERO
15.32 22 MINUTOS
16.58 MAXIMUM CONVICTION
18.48 PELIGROSA COMPAÑÍA
20.29 BIG ASS SPIDER!
22.00 SOUTHBOUND
23.42 POSESIÓN INFERNAL
CINECANAL
09.00 EL ÁRBOL QUE SALVÓ LA NAVIDAD
10.35 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO
12.25 ELIZABETH. LA EDAD DE ORO
14.30 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS
16.15 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2
18.35 TE AMO, BROTHER
20.25 LA CASA DE LOS SUSTOS
22.00 DÉJAME ENTRAR
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
13.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 CAMBIADAS AL NACER
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 CAMBIADAS AL NACER
17.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
19.00 ABIERTO DE MÉXICO
20.30 3 NOCHES...
21.00 LA VOZ
22.00 LA VOZ
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 151, LA BANDA)
+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ
“BAILARINA” (TÍTULO ORIGINAL
BALLERINA), UNA PELÍCULA DE
ANIMACIÓN PARA LA FAMILIA.
+ A LAS 22.30, “DECIME QUE SE
SIENTE”.
+HOY, TRASNOCHE, A LAS 00.15,
AMATEUR.
+MAÑANA, A LA 00.15, ‘EL ESLABÓN
PODRIDO’.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22.30, 1ª MUESTRA DE
ALUMNOS DE CANTO DE MARÍA LUJÁN
SANTILLÁN. INTERPRETARÁN
VARIOS GÉNEROS MUSICALES COMO
BALADAS, POP, SOUL, CLÁSICOS DE
LOS ‘80 Y ‘90.
BAYSAI
(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE
LA TEMPORADA CON LA PRIMERA
FIESTA RETRO DEL 2017, DE
LA MANO DEL DJ COLO.
ESQUINA DEL RECUERDO
(CLUB DE MAESTROS, PEDRO
LEÓN GALLO Y CORRIENTES)
+SÁBADO 4, SE PRESENTARÁN
TONY ÁNGEL; ENRIQUE MAZA Y
LA VERDADERA.
FERIA UPIANITA
+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A
24, EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.
PRESENTARÁN UN REPERTORIO
NETAMENTE FOLCLÓ-
RICO.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY -16:20 (Cast)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
03/03- 04/03 19:15 (Cast) 22:35
(Subt) 01:00 (Subt)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)
03-03 - 16:45 (Cast) 19:20 (Subt)
22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
LA LLAMADA 3 2D
TERROR. (13 años) 03/03- 04/03
22:40 (Subt) 00:50 (Subt)
EL ESPACIO ENTRE
NOSOTROS (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)
02/03 AL 08/03 19:00 (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY -16:50 (Cast)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY -17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
TRAINSPOTTING (2D):
POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)
03/03- 04/03 22:30 (Subt) 00:55
(Subt)
MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 19:20 (Subt) 22:20 (Subt)
04/03 - 05/03 19:20 (Subt) 22:20
(Subt) 00:45 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - (Todos los días)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS
CASTELLANO 23:10 - (TODOS LOS
DÍAS)
MONSTER TRUCKS 2D ATP
CATELLANO 20:40- (TODOS LOS
DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
CASTELLANO 21:00- (Todos los días)
TRAINSPOTTING 2 2D APTA
16 AÑOS ESTRENO
SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS
DÍAS)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS
LOS DÍAS)
SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS
DÍAS)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENOS 2D ATP
18:00 (TODOS LOS DÍAS)