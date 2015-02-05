CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Marzo 2017

A LAS 09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

Hoy 20:51 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINUACIÓN)

23.15 CINE

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.

EDICIÓN

20.45 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 A CONFIRMAR

18.00 MIS NOCHES SIN TI

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA - ESP. PERROS

22.30 MEDCEZIR


 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 CICLO DE COLECCIÓN

16.00 ESTUDIO ABIERTO

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 UNIENDO DESTINOS

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. LIBERTAD - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. LIBERTAD (R)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 NUEVAMENTE AMOR

09.07 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN

DE LOS COCODRILOS

10.58 JESUS HENRY CHRIST

12.52 GODZILLA (1998)

15.30 LEYENDAS DE PASIÓN

18.09 PARANOIA

20.15 PORTADORES

22.00 INVASORES

23.58 ZOMBIS NAZIS 2

TCM

08.00 UN ROMANCE PELIGROSO

10.20 GATTACA

12.20 GANAR O MORIR

14.10 LA PANTERA ROSA

16.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

18.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 LA VIDA DE DAVID GALE

23.20 EL PROTECTOR

TNT

08.24 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

09.57 CELULAR

11.32 THOR. UN MUNDO OSCURO

13.33 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO

DEL REY

17.01 EL HOMBRE ARAÑA

19.08 TROYA

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 QUIERO MATAR A MI JEFE

00.38 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.33 ANACONDA 3. LA AMENAZA

SPACE

08.00 NIÑOS DEL HOMBRE

09.53 LA ISLA

12.20 HELIOS

13.33 TEMPLE DE ACERO

15.32 22 MINUTOS

16.58 MAXIMUM CONVICTION

18.48 PELIGROSA COMPAÑÍA

20.29 BIG ASS SPIDER!

22.00 SOUTHBOUND

23.42 POSESIÓN INFERNAL

CINECANAL

09.00 EL ÁRBOL QUE SALVÓ LA NAVIDAD

10.35 EL DÍA QUE LA TIERRA SE DETUVO

12.25 ELIZABETH. LA EDAD DE ORO

14.30 PEQUEÑAS GRANDES AMIGAS

16.15 EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD 2

18.35 TE AMO, BROTHER

20.25 LA CASA DE LOS SUSTOS

22.00 DÉJAME ENTRAR

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

13.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 CAMBIADAS AL NACER

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 CAMBIADAS AL NACER

17.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

19.00 ABIERTO DE MÉXICO

20.30 3 NOCHES...

21.00 LA VOZ

22.00 LA VOZ


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ

“BAILARINA” (TÍTULO ORIGINAL

BALLERINA), UNA PELÍCULA DE

ANIMACIÓN PARA LA FAMILIA.

+ A LAS 22.30, “DECIME QUE SE

SIENTE”.

+HOY, TRASNOCHE, A LAS 00.15,

AMATEUR.

+MAÑANA, A LA 00.15, ‘EL ESLABÓN

PODRIDO’.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22.30, 1ª MUESTRA DE

ALUMNOS DE CANTO DE MARÍA LUJÁN

SANTILLÁN. INTERPRETARÁN

VARIOS GÉNEROS MUSICALES COMO

BALADAS, POP, SOUL, CLÁSICOS DE

LOS ‘80 Y ‘90.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 4 DE MARZO, REABRE

LA TEMPORADA CON LA PRIMERA

FIESTA RETRO DEL 2017, DE

LA MANO DEL DJ COLO.

ESQUINA DEL RECUERDO

(CLUB DE MAESTROS, PEDRO

LEÓN GALLO Y CORRIENTES)

+SÁBADO 4, SE PRESENTARÁN

TONY ÁNGEL; ENRIQUE MAZA Y

LA VERDADERA.

FERIA UPIANITA

+SÁBADO 4 DE MARZO, DE 18 A

24, EILEEN ALLUB Y DANIELA ANRÍQUEZ.

PRESENTARÁN UN REPERTORIO

NETAMENTE FOLCLÓ-

RICO.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY -16:20 (Cast)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

03/03- 04/03 19:15 (Cast) 22:35

(Subt) 01:00 (Subt)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

03-03 - 16:45 (Cast) 19:20 (Subt)

22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

LA LLAMADA 3 2D

TERROR. (13 años) 03/03- 04/03

22:40 (Subt) 00:50 (Subt)

EL ESPACIO ENTRE

NOSOTROS (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+13 años)

02/03 AL 08/03 19:00 (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY -16:50 (Cast)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY -17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

TRAINSPOTTING (2D):

POLICIAL, COMEDIA (+ 16 AÑOS)

03/03- 04/03 22:30 (Subt) 00:55

(Subt)

MOANA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 19:20 (Subt) 22:20 (Subt)

04/03 - 05/03 19:20 (Subt) 22:20

(Subt) 00:45 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - (Todos los días)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS

CASTELLANO 23:10 - (TODOS LOS

DÍAS)

MONSTER TRUCKS 2D ATP

CATELLANO 20:40- (TODOS LOS

DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

CASTELLANO 21:00- (Todos los días)

TRAINSPOTTING 2 2D APTA

16 AÑOS ESTRENO

SUBTITULADA 23:20 (TODOS LOS

DÍAS)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 17:40- 20:30- (TODOS

LOS DÍAS)

SUBTITULADA 23:05 (TODOS LOS

DÍAS)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENOS 2D ATP

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Marzo 2017

También te puede interesar