FÚNEBRES | 3 de Marzo de 2017

ARANDA, REGINO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 1/3/17|. Sus hijos: Mario, Luis Alberto, José, Carmen, sus nietos Yonathan, Matías, Bruno, Luz,Diego y Sonia y sus bisnietas Alma, Eluney participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados hoy en la calle Plata 263 (S/V) de 9 a 17 hs y inhumados en el cementerio de Ichagon (Sol de Mayo).

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Los pacientes de su hijo Dr. Luis Avellaneda: Eugenio Ledesma, Stella Valdez, Tomasa Bustos, Lucrecia Bóboli, Belén Ledesma, Joaquín Ledesma participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Alicia Muratore y flia. participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a sus seres queridos. Ruega oraciones por su eterno descanso.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (Pila) (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. " Felices los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Sus amigos y vecinos de Colón y Magallanes; flias de Paulina Ricardo, Carlos, Aurelia y Luis Ávila junto a sus respectivas familias se conduelen ante tu partida al Reino Celestial y ruegan por tu paz eterna.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Servicio de Anestesiología y personal del quirófano del Sanatorio Alberdi, participan el fallecimiento del padre de sus compañeros y amigo Luis Avellaneda. Elevan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus matriculados, Dres. Luis Salvador y Hugo Walter Avellaneda y padre político de la Dra. Marta Argüello. Ruegan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus colegas Dres. Luis y Hugo Avellaneda y padre político de la Dra. Marta Argüello. Ruega oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, LUIS DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. David Jarma y familia participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/17|. Malena Arce de Montiel y Álvaro Arce participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Mónica y familia.

CAROLA DE ABATE, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia y Ana María participan con inmenso pesar el fallecimiento de la querida Sra. Rosita. Ruegan oraciones en su memoria.

FARIAS, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Sus hermanos Beti, Carlos, sobrinos, Rosana, Leticia, Galería, Pamela, Gastón y sus respectivas familias. Sus restos serán inhumados hoy 9h en el Cementerio de los Flores. El cortejo partirá de Plata 162 S/V. Cob IOSEP. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. Tel 4219787.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Juan D. Pinto Bruchmann y flia. participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida Inés, y acompañan en su dolor a su esposa, hijas y demás familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Felices los humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus Compañeras del Hospital Regional, Lucia Garcia y Natalia Rodríguez participan su partida a la Casa del Padre Celestial y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Personal directivo, Administrativo, docente y de Maestranza de la escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de la docente de la institución Prof. Marcela Corán, rogando una oración en su querida memoria.

JUÁREZ DE CORÁN, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Los profesores del departamento de Economía de la escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de la compañera Marcela Corán, rogando una oración en su querida memoria. Descanse en paz.

LEGUIZAMÓN, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Los compañeros de trabajo de su padre de la secretaria Penal del Juzgado Federal Dr. Ramón Ferreyro: Daniela Ledesma, Alejandra Jiménez, Soledad Pericas, Cecilia Barquín, Ricardo Bravo, Luli Femayor, Carlos Arroyo, Ernesto Montenegro, Luis Fernández, Susana de Maza, Elena Liendo, Inés Muñoz, Armando Rodríguez, Ramón Valdez. Ruegan una oración en su memoria.

MONDSCHEIN, VÍCTOR MARIO Falleció el 26/2/17|. Carlos F. Groppa, su esposa Beatriz Saccavino y sus hijos participan su fallecimiento acompañando a su apreciada familia en estos momentos de dolor.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA . (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Nicolás Tomas Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana y hermana política de los queridos amigos Reyna y Félix Lezana. Elevan oraciones en su memoria que descanse en paz.

REBULLIDA DE PALAVECINO, MIRTA EUSEBIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Rogamos al Señor te reciba en sus brazos y te colme de bendiciones". Gladys A. Juárez de Del Pino y flia. acompañan con afecto a Enzo, Reina, Félix y demás familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria deseando pronta resignación a su querida familia.

ROLDAN, SIMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Sus sobrinos; Ana, Rodri, Dario, Belén, Alejandra, Luciana, Victoria, Erica, Barbara, sobrinos pol, Roberto, Ariel, Franco, Eduardo y demás fliares partic, Su fallec. Sus restos serán inhumados hoy 11 cemet. La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 393 S/V. EMPRESA SANTIAGO.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Raúl García Gorostiaga y Susana Maurelli, amigos de sus hijos Nilda y Pablo acompañan en el dolor.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. El Señor es mi pastor nada me faltara en lugares de verdes prados me hará descansar..Romina Santillán y sus hijos Clarita, Patricia, y Andrés y Noelia García participan su fallecimiento.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Josefina Ribas, sus hijos Leo y Patricia Seggiaro participan el fallecimiento de Mina acompañando a sus hijos Nilda y Susana, a sus nietos y demás familiares con mucho cariño. Rogamos por la eterna felicidad de mi prima.

SALVATIERRA DE CHALITA, ARMINDA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Cr. Julio R. Marañón y su esposa Luisa E. Astún participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con oraciones a toda su familia, en especial a sus hijas y hermanas, en este momento de dolor.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Diego R. Orellano y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos tristes momentos a Luqui y Susy. Rogamos oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, AMELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. Dr. Carlos Jugo, su esposa Juanita Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián y María Florencia acompañan a Lucky y Susanita en este difícil momento.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (Anlli) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hermano Kily, hermana política María, sus sobrinos Noelia, Gabriela, Agustín y Iara participan su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (Anlli) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno junto a su amado hijo". Sus hermanas políticas Toiky Corán, Elsa Corán y su s respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (Anlli) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás ". Su sobrino y ahijado Luis Santillán (h), participa con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Ruega oraciones por él.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (ANLLI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Envía tu luz y tu verdad que ellos me guíen y me conduzcan hasta tu Monte Santo, hasta tu Morada Kily Santillán, Familia Leguizamón y Sión Zamora participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (ANLLI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Hugo Hid y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus compañero y amigos Lucho y Kily. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (ANLLI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|.

Gustavo López y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus Compañeros y amigos Lucho y Kily. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (ANLLI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. La Comisión Directiva de la U.T.E,.D.Y.C. , Cuerpo de Delegados y Afiliados en Gral. , participan con profundo dolor el fallecimiento del hno. de los Compañeros. Miembros de Comisión Directiva Luis Armando y José Ramón. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (Anlli) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Las amigas de su hijo Walter; Maria Nieves, Lucia Garcia y Natalia Rodríguez participan su fallecimiento y ruegan oraciones para su pronto consuelo y en la espera de la resurrección.

SANTILLÁN, ANSELMO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Personal del Laboratorio Central del Hospital Regional Dr. Ramón Carillo participa con dolor del fallecimiento del hermano de nuestra compañera Esther Santillán

TOLOZA, MARIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus hijos, hijos pol., nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementer. La Piedad. SERV. ORG. AMPARO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TOLOZA, MARIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 407 Ricardo Rojas participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido compañero Marito y se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

VERÓN, CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|.Tu hijo en el afecto Raúl Enrique Paz, sus sobrinos nietos Rauli Paz, Virginia Paz y Luisina Paz participan con dolor el fallecimiento de la "Tía Corina" y se suman en oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Su cuñada Angélica Caro y sus hijos Gladys López, su sobrina nieta Felicitas López; Carlos López y flia; José Emilio y su familia participan con dolor el fallecimiento de la "Tía Corina" y se suman en oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. María Elena Carranza y flia participan con dolor el fallecimiento de "Corina" y se suman en oraciones para rogar por el eterno descanso de su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sr. Miguel Moreno y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Acompañan en estos difíciles momentos. Miguel Moreno y familia.

CASTAÑO DE YANUCCI, CLARA DELINDA (q.e.p.d) Falleció el 4/12/15|. Hoy 3 de marzo estarías cumpliendo años, hermana de mi alma, hermana querida. Gracias te doy Dios mío, por los años que me permitiste estar junto a ella. El tiempo no me alcanza para decirte lo importante y maravilloso que era tenerte como hermana. Ya no tengo un brazo para apoyarme mientras camino. Ya nada jamás será como antes, porque me niego a entender que aunque te siento conmigo hace tiempo que has partido. Hermana querida, disfruta de la vida eterna, tu recuerdo siempre estará dentro de nuestros corazones. Tu hermana Delia y Albertina Castaño; sus sobrinos Marcela, Martha, Gustavo, sobrinos nietos Pedrito, Josefina y Guillermina invitan a la misa de las 20.30 hs. en la Catedral Basílica.

CHAZARRETA, MIGUEL ARCÁNGEL - CHAZARRETA DE GALCONTAS, CATALINA (q.e.p.d.) Fallecieron el 3/3/94 - 3/3/01|. Sus recuerdos permanecen intactos, viven en el amor eterno y la memoria de nuestros corazones. En un nuevo aniversario de sus fallecimientos su familia invita a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

GRAMAJO, MARCIAL FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Sembraste muchas semillas que algunas germinaron, para predicar con tu ejemplo y Dios los bendecirá. Siempre brillaras en nuestros corazones. Te amaremos por siempre. Su esposa Lilia, sus hijos José, Cesar, Walter, Ángela y Mónica, hijos políticos, nietos y bisnietos, agradecen a familiares, amigos y vecinos, en especial por los primeros auxilios recibidos a Naty, Claudio y Lucas, e invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

MORENO, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/15|. Su esposa Coca Hernández, sus hijos Claudia y Daniel, sus nietos Nacho, Luli, Iván, Noelia, Michel y Heliana invitan a la Misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica al cumplirse dos años de su fallecimiento.

NEME, ANTONIO ALBERTO (Chito) (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/08|. Transcurre el tiempo y el dolor de tu ausencia, sigue siendo el mismo. Tu bondad, desinterés, amor incondicional, tu fortaleza de espíritu serán siempre nuestro orgullo y ejemplo a seguir. Tu esposa Miriam, sus hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 años de su partida a la Casa del Señor.

VALLEJO DE CINQUEGRANI, VELMA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/07|. Su esposo, hijos, hijos políticos, hermanos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, DELIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/17|. Su yerno Gustavo y consuegro Tano del Pino, la recuerdan hoy al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.

FERRIRO, IRMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Coqui y Lalo Laud, sus hijos Enzo, Maricel, Eduardo, Dany y Ale con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FERRIRO, IRMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. El Foro de jubilados y Pensionados de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la Sra. Irma, hermana de Nelly compañera de nuestra institución. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FERRIRO, IRMA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañan en su dolor, vecinos Raúl Saavedra y flia.; Néstor Ibáñez y flia.; Familia Loto, familia Urbani; Gringo Siufi y flia.; Familia Harasin, René Umbidez y flia.; Familia Ríos; Familia Gerez, Familia Laud.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Su hijo Iber Saúl Saavedra; su hija política Magalí Olivera y sus nietas Sophía y Virginia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus hermanos Tato Juárez, su esposa Ana María Herrera de Juárez, sus hijos Mario del Valle Juárez y Oscar Daniel Juárez y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento. Acompañan y comparten con inmenso pesar, este momento tan duro junto a su hijo Iber, su esposa, sus nietas y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Caminante no hagas ruido porque Ida se ha dormido en los brazos del Señor". Su hermano Ricardo Juárez, su esposa María Aydée y sus hijos Richard, Marcela y Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su sobrino Mario Juárez, su esposa Maria Inés Varela e hijos Fede, Santiago y Sabrina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Compañeras y amigas de su nuera Magali Olivera: Claudia Quiroga, Emma Ledesma, Mariela Orellana y Nora Suarez participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. El personal directivo, docente y personal de maestranza de la escuela Nº 226 W. Abalos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de la colega Magali Olivera. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. La Comisión directiva y socios del club de amigos José Quito Vega participan el fallecimiento de la hermana de nuestro socio lauro del Valle Juárez y acompañamos a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. La comunidad educativa del Colegio Ciudad de la Banda participa su fallecimiento y acompaña al Prof. Iber Saavedera en este difícil momento.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. " Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Abel, Chicha y Mirta Aranda participan el fallecimiento de la hermana de su cuñado Ricardo Juárez. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

JUÁREZ, IDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus consuegros Ramón José Olivera y Leonor Burgos; sus hijos Ramón José; Claudia Fidelia; Rita Magalí y María del Valle Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo político Iber Saavedra y flia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

NITTINGER, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus hermanos políticos Ramona, Dora, Orlando y Néstor Ramírez y sus respectivas familias participan su fallecimiento, rogando al Sr. Jesús lo reciba en sus brazos.

NITTINGER, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su hermano político Néstor B. Ramírez, su esposa Laura Gómez, hijos Prof. Adriana Magalí, Lic. Néstor Fernando y nietos: Gonzalo, Luciana y Aelyn Ramírez participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

NITTINGER, MIGUEL ÁNGEL (CHININO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Tu amigo y vecino José Kozlowski y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan que el Señor te recoja en su seno y brille la luz que no tiene fin.

NITTINGER, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus vecinos y amigos: Héctor Barrón y Amelia Reynoso; sus hijos Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl, Ramiro y Rodrigo con sus respectivas familias, acompañan a sus familias en este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su hermana política Mary Martinez de Sokolic, sus hijos Cecilia, José, Stella, Silvina, Antonio y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su sobrina Cecilia Sokolic y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Su sobrina Silvina Sokolic y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOKOLIC, RANKO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Supervisores del Cuerpo Técnico de la Dirección de Nivel Secundario, participa el fallecimiento del Señor Padre del Ing. Luis Sokolic, Compañero de Áreas y lo acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DEBAR, EXEQUIEL CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/2/17|. "Cuando llegue el día que Dios a fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo, en el que te ha precedido la mía… ése día volverás a verme. Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano, por los senderos nuevos de luz y de vida". A nueve días de su partida, sus hermanos Ana María, Norma, Oscar y sus respectivas familias invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, La Banda, para rogar por su descanso eterno. Agradecen a la Sra. Supervisora Escolar, Zona nº 38, Comunidades educativas de la Esc. Nº 59 Remigio Carol de Beltrán, Esc. Nocturna Nº 4 Eva Perón, familiares, vecinos y amigos que nos acompañaron en tan inesperado y doloroso momento.

FIGUEROA DE GOROSITO, AIDEE ADELAIDA (q.e.p.d.) Fallecio el 3/2/17|. Mi reina te recordaré siempre con mucho amor y cariño. Tus hijos y esposo y nietos invitan al responso que se oficiará hoy en el cementerio la Misericordia a las 9.20 y a la misa en iglesia La Salette a las 20.30 hs., con motivo de cumplirse un mes de tu partida mamita al Reino Celestial.

BARRÓN, OSCAR ROLANDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/11|. Sus familiares lo recuerdan con cariño al cumplirse 6 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARCELINO FERNANDO (Marce) (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/17|. Su esposa Maria del Carmen Luna, sus hijos Lucas y Sofía Fernanda, hermanos, hnas. y sobrinos. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Río Muerto (Chaco). El cortejo partirá de Monte Quemado Dpto. Copó y será realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus hijos Mario, Liz, Orly, hijos pol, Miriam, Roger, nietos Ivan, Rodi, Guido, Nahuel, Mauricio, hnos Pocha, Negro. Sus restos serán sepultados hoy 10 hs cemet. La Esperanza Clodomira. C/D. A. Herrera y Mailin. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Sus nietos Iván, Guido, Rocío, Nahuel, Anita y Mauricio; sus nueras Mirian y Graciela participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrino Pedro Alberto Bustos y flia. participan con gran pesar su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Señor recíbela en tu Reino y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Miriam, Porota Bustos y flia. participan con gran dolor su fallecimiento . Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Dios la recoja en sus brazos". La compañera de su hijo Mario, Elena Llugdar participa con profundo dolor su fallecimiento.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Nilda, siempre estuviste presente en mi infancia, mi adolescencia, siempre juntas. Fuiste muy importante en mi vida. Participan el fallecimiento de su hija del corazón Pocha, esposo Chochi Acosta, hijos Crhistian, César, Mariana, hijos políticos Cecilia Lagar, Ángeles Paz, Martín Infante; nietos Sofía, Emilio y Josefina. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Acompañan en su dolor a su hijo Mario. Sus amigos de siempre: Jorge, Gordi, Silvia y Vilma. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Participan con profundo dolor y acompañan a su hijo Mario. Sus amigos: Silvia, Ale, Marta, Rubén y Chiqui; Carlos y Rosy; Colo y Eva. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, NILDA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/17|. Adela de Saavedra, Miguel Serrano, Luis Caro su esposa Marta y todos los compañeros del taller de danzas de su hijo Mario participan con dolor el fallecimiento de su señora madre. Acompañan a su familia en este doloroso momento.

LAGOS, NELI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/17|. Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Domingo Abdulajad y respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/9/16|. Mario: hace seis meses que te fuiste de nuestro lado, qué vacío y dolor tan grande nos dejaste con tu partida, te extrañamos muchísimo y en cada instante te tenemos presente. El Señor te llevó de nuestro lado, y qué difícil es vivir sin tu presencia, todavía no podemos creer que no estés con nosotros, pero sabemos que de donde te encuentres, nos ayudarás a estar fuerte. Tu esposa, hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa el día 4/3/17 a las 20 hs en la iglesia Nuestra Sra. de La Merced (Ojo de Agua, Sgo. del Estero).