Fotos Romano pidió prudencia a los comerciantes para no provocar “la pulverización de los salarios”

03/03/2017 -

El secretario general de Utepse, Antonio Romano, ponderó el alcance que tuvieron las reuniones pactadas a través de la Mesa de Diálogo, y consideró que dicho espacio representa "una herramienta muy importante que tienen los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales". A la espera de la concreción de un acuerdo entre el Gobierno y el sector gremial, Romano insistió en la importancia de "la conquista lograda a través de la Mesa de Diálogo para los trabajadores sindicalizados, porque están los ventajistas que no se sindicalizan y no participan de los encuentros que son valiosos". Aun así, el secretario general lamentó que "cuando hay inflación muy alta como la que tenemos ahora, los sueldos no irán por arriba de esa inflación", y al ahondó que "cuando seguramente la gobernadora anuncie el aumento, al día siguiente los comerciantes van a remarcar los precios y cuando los trabajadores perciban el aumento, lo volverán a hacer". El secretario general de UPCN advirtió a los trabajadores que "tengan conciencia del gasto, porque estamos en una Mesa de Diálogo con el Gobierno provincia, ante un contexto económico crítico a nivel nacional, y sumado a ello los comerciantes aumentan todo y lo seguirán haciendo, provocando la pulverización de los salarios".