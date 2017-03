Gendarmería realizó dos allanamientos

Fotos PROCEDIMIENTOS. Las actuaciones fueron ordenadas por un juez federal de Rafaela.

Gendarmería Nacional concretó dos allanamientos en el marco de una investigación por la presunta comercialización de estupefacientes. Las medidas habían sido ordenadas por un juez federal de la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Absoluto hermetismo en torno a las actuaciones.

Como lo habilita el Código de Procedimiento para este tipo de casos, el magistrado santafesino informó la "prórroga de jurisdicción" y ordenó dos allanamientos, los cuales se llevaron cabo en un domicilio de calle Viano del barrio 8 de Abril y el otro en calle avenida Solís. Los uniformados irrumpieron pasado el mediodía y realizaron una exhaustiva requisa, en la que se secuestraron elementos vinculados a la causa.

Susto

Entre las personas que fueron testigos de uno de los procedimientos estuvo Verónica Soledad Ibarra, una joven ordenanza que había salido a realizar una diligencia enviada por la directora del Jardín de Infantes en el que trabaja.

Debido a las largas horas que duró el operativo, la joven no podía regresar ni comunicar su situación, ya que no había llevado su celular y se la creyó desaparecida, por lo que se había movilizado a la Policía. Afortunadamente la situación no pasó a mayores.