Pablo Guiñazú: "Hay que respetar y apoyar"

El capitán y referente de Talleres de Córdoba, Pablo Guiñazú, consideró que ‘hay que respetar y hay que apoyar’ a la huelga de futbolistas, y pidió ‘esperar un poquito más para que se solucione todo’. ‘Es un tema triste, porque si el fútbol no arranca tendría que ser por otras cosas y no éstas. Pero, se ha esperado tanto, que esperar un poquito más para que se solucione todo, creo que hasta sería beneficioso para que todos estemos tranquilos. Me deja muy triste, pero si hay una solución y está cerca, bienvenido sea, porque el fútbol no es solo Primera División. Entonces hay que respetar y hay que apoyar’. También aseguró que lo que más quieren los futbolistas ‘es jugar’, pero que no quieren ‘empezar a jugar y que siempre pase lo mismo’.