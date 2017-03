Obligado a fortalecer la localía

Fotos CRUCIAL. Nicolás Romano está jugando en un nivel altísimo. Esta noche será clave frente a Libertad.

03/03/2017 -

Quimsa se presentará esta noche en el estadio Ciudad, con la obligación de obtener una victoria frente a Libertad para fortalecer un aspecto clave en su campaña: la localía.

El conjunto santiagueño ya perdió cinco partidos en casa en lo que va de la temporada, por lo que no debe sufrir más derrotas en esa condición para mantener sus chances de volver a meterse entre los cuatro primeros de la conferencia Norte.

Vencer a Libertad no será una tarea sencilla, más aún teniendo en cuenta que los antecedentes no son favorables. De los tres partidos que disputaron, Quimsa ganó uno (73 a 62 en el Ciudad) y perdió dos (89 a 79 y 76 a 66, en el Hogar de los Tigres).

Además, difícilmente pueda jugar Fabián Sahdi, quien sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo en el último partido frente a Estudiantes de Concordia.

En caso de que no sea utilizado, Phillip Hopson deberá realizar realizar un desgate mayor en el puesto de base armador, aunque también están las opciones de Luciano González o Julián Ruiz.

La defensa será un aspecto clave en el juego de esta noche, porque Libertad tiene jugadores de gran capacidad individual como Juan Brussino, Sebastián Vega, José Vildoza, Miguel Ruiz González, Jeremiah Massey o Alejandro Alloatti.

Los dos perdieron en sus últimos compromisos, por lo que esta noche saldrán a jugar con una motivación adicional.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá otros tres enfrentamientos: desde las 21.30, Argentino de Junín vs. Ferro Carril Oeste y Quilmes vs. Peñarol; 22, La Unión de Formosa vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia.