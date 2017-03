Fotos ÍDOLO. Diego Armando Maradona se refirió al difícil momento que está atravesando el fútbol argentino.

Diego Maradona insistió en que el fútbol debe reanudarse cuanto antes y disparó con todo contra Sergio Marchi, el secretario general que encabeza el gremio de futbolistas.

"No se puede negociar más con ladrones. Argentina necesita que se juegue al fútbol ya. Lo único que le importa al gremio es la caja, por donde entra la guita", lanzó el flamante embajador de Fifa.

Sin bajar la ferocidad de sus dichos, Diego redobló la apuesta y destrozó a Marchi y compañia: "El jugador no les importa, sólo quieren hacer la caja. Me extraña que algunos dirigentes quieran negociar con estos ladrones".

"Los jugadores del Ascenso necesitan jugar ya por los premios. ¿Por qué Marchi no se acordó en diciembre de los jugadores que no tenían plata para las Fiestas? No puede aparecer cuando a él se le canta para parar la pelota", finalizó Maradona.

Hugo Moyano

Por otro lado, el presidente de Independiente, Hugo Moyano, aseguró ayer que le "sorprendió" el paro de los jugadores, pero consideró que están "en todo su derecho", en el marco de la crisis que atraviesa el fútbol argentino.

"Me sorprendió que hicieran un paro, pero los jugadores están en todo su derecho, tienen sus razones, está bien lo que hacen, defienden sus derechos", sintetizó Moyano, durante muchos años secretario general de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y líder de Camioneros, en las puertas de la AFA.

"Es una pena haber llegado a esta situación. Creo que se va a llegar a una solución, lo que pasa es que es un marco complicado, porque si no hay dinero esto por ahora no se resuelve", agregó en relación en que aún no entró el dinero que debía girar el Gobierno para que se reanude el fútbol argentino. Moyano, pese a esto, se mostró optimista. "Creo que se va a resolver en breve. La sociedad está esperando una solución", sentenció.

Nelson Vivas

Asimismo, el entrenador de Estudiantes de La Plata, Nelson Vivas, consideró "entendible la situación de aquellos futbolistas que tienen un retraso" en los sueldos, por lo que le "parece correcto" que no se juegue la fecha y se espere "un tiempo más para que los jugadores tengan hecho efectivo" el pago que se les prometió con el dinero que el Gobierno Nacional le depositó a la AFA.