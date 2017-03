"Retener tareas porque no se canceló la deuda"

Fotos CRÍTICA. Marchi dijo que sería un retroceso jugar con juveniles.

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, informó anoche que el gremio mantiene la postura de "retener tareas porque no se pudo cancelar la deuda" que los clubes mantienen con los jugadores.

"La decisión es retener tareas porque no se pudo cancelar la deuda de los futbolistas", anunció Marchi en rueda de prensa, luego de la reunión que tuvo con sus afiliados en la sede de la calle Salta.

"Celebro que los futbolistas hayan sostenido este reclamo con dignidad. Hay directivos que los han presionado muchísimo, pero la energía que gastan para defender a los morosos deberían haberla abocado para encontrar una solución", manifestó.

Marchi agregó que "los futbolistas han esperado, han soportado, han tenido paciencia y este reclamo sería justo en cualquier sociedad, aunque aquí a veces la víctima termina siendo victimario".

"No estamos pidiendo el 40% de aumento, ni un bono de fin de año. Estamos pidiendo que se acrediten pagos de hace meses. Mañana vamos a asistir, vamos a llevar una vez más la documentación que varias veces hemos presentado en el Ministerio, que no nos ha ayudado, no ha participado, aunque no debería consentir semejante desfase", sentenció.

En cuanto a la posibilidad latente de que los clubes retomen la competencia con juveniles frente a la amenaza de la pérdida de puntos en juego por parte de la AFA, consideró que "sería un retroceso, una medida muy reaccionaria basada en una vieja época, que está superada".