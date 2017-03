Una joven acusó a su "tía" de prostituirla durante 4 años

Fotos TESTIMONIO. La damnificada relató el calvario que le tocó vivir durante años en el barrio donde reside.

03/03/2017 -

Víctima de maltrato, amenazas y sometimiento, una joven de 18 años, denunció que una familia vecina la obligó a prostituirse durante años. En el caso ya tomó intervención la Justicia de La Banda y no se descartan importantes medidas en las próximas horas.

La joven víctima del grave hecho se presentó ayer con su madre en el Centro Judicial de la vecina ciudad, donde formuló la denuncia por la que se abrió la investigación del caso.

Según relató la damnificada, todo se desarrolló en el barrio América de la ciudad de Fernández. Cuando era adolescente, una mujer que sería su tía -pese a que ella no la reconoce como tal- la llevaba a su casa y la obligaba a permanecer allí y a "hacer cosas" que ella no quería.

Denunció que esta mujer permitió que más de 12 vecinos de la cuadra abusaran de ella por las noches: "Me pegaban, me hacían cosas que no me tenían que hacer, y cuando yo no quería me decían que me iban a matar".

"Esa mujer que dice ser mi tía nunca me quiso ayudar, ni me llevó a algún médico o a la policía. Quiero que ellos vayan presos porque esto se tiene que terminar", concluyó la víctima.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de La Banda, desde donde se impartieron las primeras medidas para tratar de establecer cómo sucedieron los hechos. Testimonios, informe socioambiental, examen forense, entrevistas psicológicas, entre otras medidas ayudarán a armar el rompecabezas.

Las fuentes deslizaron que no se descarta que se ordenen allanamientos en las próximas horas.