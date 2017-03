Un capítulo imperdible para mañana

03/03/2017 -

La Liga Profesional Copa Cyac tendrá mañana mucha actividad y éste es el programa: en Obras, N. Autonomía vs. Banfield (40) y Obras vs. Dr. Obrero; en Copse, A. Cuervos vs. Copse (L) y Copse vs. Caja Unse (45); en Sivipse, Aesya vs. Radio T. S. XXI y Sivipse vs. Newbery (45); en Médicos, Médicos vs. Uta (40); en Abogados, Contadores Sport vs. La Autonomía; en UTA, Apunse vs. A. 1º de Mayo y UTA vs. San José (L); en Sutiaga, Sutiaga vs. Ateneo y 100% Bandeños vs. Piquito (40); en River de Pujio, H. Paz vs. Santillán Inst. (40) y met. Dorrego vs. Taller Dani, En Rubia Moreno, Anestesia vs. M. Rebeldes (45) y P. Nuevo vs. F. Abdala; en Poggi 1, Los Amigos vs. C. Económicas (45) y Cyac Banda vs. Cuervos Max; en Poggi 2, Ingenieros vs. Choya (40) y Villa Negrita vs. Alvi (40); en Calle 14, A. Brown vs. Unse Exacta (45) y Calle 14 vs. Asel; en Bioquímicos, Quilmes vs. Los Bukis y Bioquímicos vs. UIA (50); en Telefónicos, V. Negrita vs. Alumni (45) y Telefónicos vs. Cyac Santiago (50). También se jugará mañana la Copa Eva Perón.