Arranca el puntuable en Primera categoría

El torneo es puntuable para el nacional de noviembre. Estarán presentes destacadas parejas de varias categorías.

03/03/2017 -

Hoy, en la instalaciones de Huacke Pádel y Uno Pádel, arrancará la primera fecha puntuable del torneo de pádel clasificatorio para el nacional de noviembre en las categorías 1ª, 3ª, 5ª y 7ª.

Este es el programa de partidos. En Primera: Juan Cesca/Nicolás Andersen vs. Leonardo Zuccarino/Nacho Vázquez; Matías Almada/Solberman vs. Edu Montengero/Whitte, y los candidatos, Juan Argeñaras/Mario Bustos vs. Matías Dichiara/Hugo Grimaldi. En Tercera el evento promete merced a las confirmaciones de Joaquín Farías, Ignacio López, Luciano Franz, Marcelo Ponce. En Quinta, Enzo Cuadrelli y Emilio Barros junto a Marcelo Ibáñez y Hugo Caldera; Martín Razolini; Jorge López Saad. En séptima se anotaron más de 21 parejas de renombre, entre las cuales mencionamos a Giovanello, Maru Pagani, Bravo/Choren Giotto/Llavar, Ayuch/Rojas, candidatos al luchar por el título.