El mejor boxeo amateur local subirá hoy al ring

Fotos ACCIÓN La velada promete acciones como para no perdérselas. Hay una gran expectativa en los protagonistas y en la organización.

03/03/2017 -

El boxeo amateur de la provincia volverá a decir presente hoy a partir de las 22.50 en las instalaciones del Club Coronel Suárez, en donde los amantes de los puños dirán presentes. Se trata de la puesta en escena de la velada boxística que tendrá como animadores a peleadores de Santiago y de Catamarca.

La contienda contará con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, en tanto que la fiscalización será de la Asociación Santiagueña de Box.

Se informa a los boxeadores que el pesaje se realizará hoy a las 10 en la Asociación.

Este es el programa de combates. Agustín Luna vs. Alexis Salvatierra (Cartamarca); Fernando González vs. Emanuel Lezana (Catamarca); Gonzalo La Torre vs. Luis Rosales; Daniel Juárez vs. Álvaro Carabajal; Gabriel Montenegro vs. Pablo Gómez; Nelson Iñiguez vs. Víctor Romano; Candela Galván vs. Agustina Sequeira; Rodrigo Rosales vs. Juan Sosa y Daniel Rosales vs. Ariel Díaz.