El Torneo de Verano, en etapa de definiciones

03/03/2017 -

También por la Copa Cyac, se disputará mañana el Torneo de Verano, con sus duelos decisivos. Este es el programa: en Atsa 2, Adi Salud vs. La Congreso; Quirófano vs. E. Cortés y Lealcitos vs. Abogados 50; en Cilindro Flores, T. Las Delicias vs. R. Rojo y T. Albarracín vs. San Carlos; en Cassaffousth V. del Valle, D. Civil vs. El Fortín y La Esquina vs. E. Roja (40).

Además, se jugará el resto de la fecha en las canchas 1, 2, 3, 4, 5 y 9 del predio de El Potrerito, destacándose varios cotejos en las diferentes categorías, como ser los octavos de final de la Copa de oro, los cuartos de final de la Copa de Plata. Esta agenda en el sur de la capital estará cargada con partidos muy destacados, por el nivel de todos los equipos.