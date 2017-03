Una cuarta fecha con emociones

Fotos ACCIÓN. Uno de los certámenes más tradicionales vuelve a tener una fecha con duelos apasionantes.

03/03/2017 -

La Liga de los Clásicos Barriales hará disputar mañana la cuarta fecha del Apertura. El programa:

En Mojones, Bº Aeropuerto vs. Lamadrid (20); La 203 de H. Hondo vs. Los Tenas (20) y Mojones Jrs. vs. La 21 del Bº Aeropuerto (20); en Bº Aeropuerto, Ruta Uno vs. Quilmes (20); Diego y Martín vs, Román (20) y Pasaje Oeste vs. Pablo VI (30); en Tarapaya, Juv. de Tarapaya vs. Los Calamares (20); Pibes del Pacará vs. E. del Norte (20) y Tarapaya vs. Pibes de H. Hondo (30); en Mal Paso, Amigos de Memo vs. Calle 100 (20); Los Amigos de la 18 vs. C. Bar Lucho (20) y Mal Paso vs. La Bañadera (30); en Calle 107, Árbol Solo vs. Juv. la Bañadera (20); 7º Pasaje vs. Pap. El Mundo (20) y Carnes La Hacienda vs. Seppse (30); en Morumbí Borges, Los Amigos vs. Panif. 3 Hermanas (20); Pibes del Poli vs. Estudiantes (20) y Los Pumas vs. La Cochetti (30); en Fondo de Borges, J. F. Ibarra vs. La Feria (20); Juv. de Borges vs. Peti (20) y Colón vs. La Loma (30).

En Poli Borges, El Poli vs. Petrolíder (20); Juv. del P. Colón vs. verd. Chiki (20) y P. Ailén vs. El Fondo de Borges (30); en 6º Pasaje, Juv. de Amp. Borges vs. Los Piratas de la 109 (20) y 6º Pasaje vs. Ruta Uno (20); en San Lorenzo, F. Ema vs. Bajo de Tarapaya (20) y Calle 4 vs. Los Pies Descalzos (30); en Villa Grimanesa, Juz. Federal vs. J. Villa Grimanesa (20); Pibes de la 18 vs. 6º Pasaje (20) y C. Bar 7 de Copas vs. Stilnovo (30); en San Martín, Emaús vs. T. Tukis (20); Calle 4 vs. Los Pacíficos (20) y Pibes del Pasaje vs. Juv. del Gas (20); en Autonomía, Napoles vs. San Marcos (20); Rifa de Alberto vs. Bar San José (20) y Autonomía vs. Gas del Estado (30); en Santa Rosa, S. Rosa vs. Pablo VI (20); 1º Pasaje vs. San Telmo (20) y Santa Rosa vs. Los Calamares (30); en Triángulo, Aut. El Triángulo vs. Pibes del Paseo Colón (20); Triángulo vs. Almafuerte (20) y Los Peregrinos vs. La Perú (20).