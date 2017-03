Se juegan los cuartos de final del certamen estival

03/03/2017 -

Mañana se jugarán los cuartos de final del torneo de verano de El Potrerito. Los primeros turnos serán a las 15.30, los segundos a las 16.45 y terceros, a las 18.20.

El programa:

Cancha 1: Los Pibes vs. Ferretera Pecce; Real Madrid vs. Los Amigos y Tiendas Tukys vs. Bº Sarmiento; Cancha 4, RHogar vs. Villa las Delicias; La Alvarado Stone vs. JP del 7 C 16:45; Tar Tec vs. La Andes 18:20.

Cancha 5: Nápoli vs. Sacachispas; Warriors vs. Messina y Cacheteao con Coca vs. El Puente 18:20; Cancha 9: Villa Alem vs. Semillería Rossi; Despensa Santiago vs. Colón F.C.; a las 18.30, Guemes vs. Los Amigos 40.