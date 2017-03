La temporada oficial 2017 se pone en marcha

03/03/2017 -

La Asociación de Futbolistas Amateurs pone en marcha mañana el Campeonato Apertura 2017, con la disputa de la primera fecha. Los primeros turnos serán a las 16 y los segundos, a las 17.30. El programa: En Asociación Nº 1, A. Brown vs. San Roque y Amigos Mona Acuña vs. A. Exactas; en Asociación Nº 2, O. Norcen vs. San Carlos y Técnicos vs. H. Savoy. En Club Banco Pcia., Súper Colón vs. Saravah y Banco Pcia. ‘A’ vs. H.C. Lubricantes; en

Zanjon Nº 1, Puente Alsina vs. Sitravice-Ipvu y Zanjón vs. Expreso San Nicolás; en San Isidro (S. María), Campeones del 28 vs. Loreto Unidos y Villa Hortencia vs. Previsión; en Defensores de Forres, a las 17, Rabenar vs. Mis Nietitos. En Gremio Municipal, a las 17, Gremio Municipal vs. Maestros. Libre: Lagartos Malvinas.