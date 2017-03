Se jugarán varios amistosos el domingo

03/03/2017 -

Se programaron varios encuentros amistosos para el próximo domingo, en lo que respecta a la Nueva Liga de Veteranos.

Los mismos comenzarán a las 8.30, con media hora de tolerancia. Este es el programa completo de partidos:

en Tarapaya, Panificadora Lola vs. Ima Construcciones; en Asociación, Gus - Mar vs. Óptica Bella Vista; en Chacarita, Tapicería Perú vs. Luz y Fuerza; en Santa Lucía, Trigoria vs. Simusa y Central Córdoba vs. Ateneo San Roque; en Polidepor tivo Borges, Estrella del Norte Sialle vs. El Triángulo; en Los Potros, Sanitarios Ricky vs. Estudiantes.

Días atrás, se llevó a cabo la votación para la elección de la nueva Comisión Directiva y resultó elegido como presidente Juan Carlos Valenzuela. Además, Carlos Rodríguez es el nuevo presidente del Tribunal de Penas, quedándo para el próximo martes la elección de las restantes autoridades de la comisión entrante.