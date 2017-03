El Apertura es la atracción

Fotos CATEGORÍAS. La Liga Federal se juega en cinco categorías. Mañana habrá 29 canchas programadas.

El Torneo Apertura 2017 de la Liga Federal tendrá mañana una nueva jornada de acción. Tremendo inicio del Torneo Apertura. Habrá 29 canchas programadas, cinco categorías, 116 equipos y una estructura cada vez más sólida. Los horarios para los encuentros serán los del primer turno a las 16 (media hora de tolerancia) y 18.

Este es el programa completo para la jornada de mañana:

En Comunicaciones, La Libertador vs. Ex Combatientes (20) y Don Vicente vs. Ex Combatientes (50); en Status-B Aeropuerto, 7mo FC vs. Los Sosa (20) e Insumatik vs. Oca FC (1º), final Incentivo.

En Gendarmería, Tigres del Tradición vs. La 23 (20) y Güemes Sport vs. Corralón Anicar (1º); en Filial 23, Copa Aeropuerto vs. Alberdi (50) y 7 de Marzo vs. Gremio Judicial (45); en Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. la Güemes (1º) y Gremio Judicial vs. La Juntada (40).

En Gremio Municipal, Despensa Doña Betty vs. Estudio Jurídico (1º) y Carcavelos Bar vs. La Saavedra (45); en Gremio Municipal, Carcavelos Bar vs. Cheros Clodomira (20); en Los Romanos, San Isidro vs. Rabenar Forres (1º) y Dr. Beltrán vs. Estrelicia Arte Bar (50); en Luz y Fuerza-La Banda, Balneario vs. Amigos Textiles, final (1º) y la Fiesta Disco vs. Politécnicos (50); en Luz y Fuerza-La Banda 2, Dr. Beltrán vs. El Fortín (40) y C. S Y D Bandera Bajada vs. Jorge Newbery (40); en Nueva Unión, Despensa Carolina vs. Argentinos (1º) y Transportes Ramírez vs. Beula Construcciones (40); en Agricultores-Pujio, Agricultores Unidos vs. Casa Maud (1º) y Clodomira vs. El Deport (40); en Peñarol Flores, Los Murciélagos (1º) final y Grasería Fernández vs. Benjamín Bravo (50); en Logística, Panadería Monteagudo vs. Borges Unidos (20) y F. El Colo vs. Salamanca (45).

En El Tata-B Islas Malvinas, Bº Ejercito Argentino vs. San Lorenzo (1º) e Hidráulica vs. Marmolería Pereyra (40); en Milan Zanjón, Gremio vs. Sonido Ibáñez (20) y Cam Saba Lenon vs. VG Pilch. Leo (45); en Camioneros 1, El Triángulo vs. Atese y Loreto FC (40) y P. Piratas vs. D. del Valle (50); en Camioneros 2, El Triángulo vs Ni Uno Menos (20) e Iosep vs. Kembrr San Martín (50); en Potrerito Nº8, Alte. Brown vs. Vinalar (20) y Campeones del 28 vs. Roque y Amigos (45); en Rivadavia V. de la Barranca, San José vs. Cacho (20) y La 59 vs. Templo (1º); en Los Millo-Vta. Barranca, Isa Instalaciones Vs. Adhoc (1º) y La 22 vs. Coca Cola (1º).

Más partidos

En Los Hnos.Sayago, Rivadavia vs. La Estafeta (1º) y Pukara vs. Excursionistas (1º); en Mamita Cardozo, MG Diseños vs. Iosep (1º) y Prof. Educación Física vs. Deportivo Rec (40); en Los Pichones, Ersa vs. San Cristobal (1º) y La Estafeta vs. Pepsi (40).

En Independiente 1, Macroffice vs. Pritty (1º) y E. San Nicolás vs. Escuela 102 (45); en Independiente 2, El Rejunte vs. Villa negrita (1º) y Pritty vs. P. San Esteban (40); en Los Magníficos-San Pedro, Moto Juan vs. T. Las Gemelas (1º) y Los Magníficos vs. Potrero (45); en la Morocha, La Morocha vs. San Antonio (40) y Red Star vs. Vet. Malvinas (50); en La Porteña, Los Primos vs. El Ciclón (20) y Kovak Automotores vs. San Fernando (45).