Noche de acción en la cita de las Instituciones

03/03/2017 -

CHOYA, Choya (C) En el Parque Municipal de Frías se disputará hoy la octava fecha de torneo Preparación 2017 que es coordinado por la Liga Municipal Institucional de la "Ciudad de la Amistad".

A las 20 se enfrentarán Loma Negra vs. Polideportivo; Obras vs. Policía; Social vs. Banco; Bio vs. Tránsito; Comercio vs. Profesores y Salud vs. Aoma. Resultados: Salud 2, Loma Negra 0; Policía 9, Profesores 1; Social 2, Obras 0; Bio 4, Banco 3; Tránsito 4, Polideportivo 2; Aoma 4, Comercio 3. La tabla: Bio 16; Obras 15; Tránsito y Social 13; Aoma 10; Comercio y Policía 9; Salud 8; Profesores 7; Polideportivo 4 y Loma Negra 1.