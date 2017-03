Arranca un nuevo torneo de la Nueva Liga Amateur

03/03/2017 -

CHOYA, Choya (C) Esta noche en el club Coinor de Frías dará comienzo el torneo organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías que nuclea a representantes de esa ciudad y de Choya, así como también de Colonia Achalco, Icaño y Quiroz de Catamarca. La cita se denominará Miguel ‘Quetupi’ Patire. En este caso la propuesta iniciará a las 19.30 con los choques de Quiroz e Icaño. Luego Los Canarios vs. Achalco; M. Fernando vs. Dep. Choya y MyM Deportes vs. Los Amigos. Mañana el programa iniciará a la misma hora: La Mexicana vs. C. Jara; Panif. La Única vs. Carnicería Tres Hermanos; Tornería Pineda vs. La Deseada y La Casa del Plomero vs. Veteranos.